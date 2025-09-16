Piyasalarda Fed Etkisi: Euro/TL Rekor Tazeledi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarınki toplantısında faiz indirimlerine başlaması yönündeki beklentiler, döviz piyasalarında hareketliliğe yol açtı. Dolar üzerindeki baskı artarken Euro güç kazandı. Euro/TL 48,77 ile tarihi zirveyi görerek rekor tazelerken, dolar/TL 41,32 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/dolar paritesi de son 2,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolara karşı yükselişini sürdürdü.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararında yeniden indirimlere başlayacağı ve sonraki faiz indirimlerine açık kapı bırakacağı yönünde beklentiler dolar üzerinde baskı oluştururken Euro yükselişini sürdürüyor.
Dolar, Euro karşısında 2.5 ayın en düşük seviyesine gerilerken Euro/TL tarafında ise yeni rekor seviye görüldü.
Gün içerisinde en yüksek 48,77 seviyesine ulaşarak rekor tazeleyen Euro/TL saat 09.40 itibarıyla 48,74 seviyesinde bulunuyor.
Dolar/TL ise yüzde 0,11 yükselişle 41,32 seviyesinde hareket ediyor.
Aynı dakikalarda Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,20 yükselişle 1,1786 seviyesinde bulunuyor.