Kazablanka ile finans köprüsü

Törende konuşan İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, “İnşallah hem İstanbul Finans Merkezi hem de Kazablanka Finans Merkezi ülkelerimiz için değer yaratır, aramızdaki iş birliği ve dayanışmayı artırır. İFM olarak uluslararası finans merkezleriyle iş birlikleri geliştirmeyi, İstanbul'un bölgesel ve küresel finans ekosistemi içindeki konumunu güçlendiren önemli bir adım olarak görüyoruz. Kazablanka Finans Merkezi, Afrika'nın en güçlü finans merkezlerinden biri olarak kıta genelinde önemli bir etki alanına sahip. Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiği bir dönemde, bu iş birliğinin finans sektöründe yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Kazablanka Finans Merkezi CEO'su Said İbrahimi ise bu anlaşmayı iki bölge için kalıcı değer yaratacak bir ortaklık olarak gördüklerini belirterek, söz konusu finans merkezlerini bir araya getirerek stratejik bir finans koridoru oluşturduklarını, bu koridorun İstanbul'un ekonomik gücünü Afrika'yı dönüştüren güçlü ivmeyle buluşturduğunu söyledi. Fas'ta kurulu 250'den fazla Türk şirketinin bulunduğunu bildiren İbrahimi, bu şirketlerin yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım ve 20 bin kişilik istihdamı temsil ettiğini ifade etti. İbrahimi, iki ülke arasında zaten güçlü bir şekilde kurulmuş ilişkilerin üzerine inşa ederek daha fazla Türk şirketini bu ekosistemde görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. İbrahimi, “Bugün sadece bir anlaşma imzalamadık. Bir köprü kuruyoruz. İstanbul ile Kazablanka arasında bir köprü. Avrasya ile Afrika arasında bir köprü. Ve hedeflerle fırsatlar arasında bir köprü” şeklinde konuştu.