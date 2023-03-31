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Ekonomi

Kazakistan Almanya’ya 100 bin ton petrol gönderecek

Kazakistan, nisan ayında Almanya’ya 100 bin ton petrol ihraç etmeyi planlıyor. İki ülkenin bu yılın ilk çeyreğinde 300 bin ton petrol sevkiyatı konusunda anlaştıkları bildirilmişti.

14:47 . 31/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kazakistan Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketinden (KazTransOil) yapılan açıklamada, gelecek ay Almanya’ya petrol sevkiyatını artırmayı planladıkları bildirildi.


Açıklamada, “Kazakistan Enerji Bakanlığınca onaylanan petrol tedarik programı kapsamında, nisan ayında KazTransOil, Transneft’in (Rus Petrol Taşımacılığı Şirketi) boru hatları üzerinden daha sonra Almanya’ya teslimatı için Adamova Zastava petrol terminali yönünde 100 bin ton petrol göndermeyi planlıyor.” ifadesi kullanıldı.


Kazakistan ile Almanya’nın bu yılın ilk çeyreğinde 300 bin ton petrol sevkiyatı konusunda anlaştıkları bildirilmişti.


Şubat-mart döneminde Kazakistan, Almanya’ya 40 bin ton petrol göndermişti.




#Almanya
#Kazakistan
#petrolsevkiyatı
1 saat önce
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