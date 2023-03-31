Kazakistan Almanya’ya 100 bin ton petrol gönderecek

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları devam ediyor. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aşarken, müracat edenlerin bir kısmının aylık bağlama işlemleri tamamlandı. Peki 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek? EYT ilk maaşları bu ay yatar mı? İşte, EYT maaş ödeme tarihleri son durum…