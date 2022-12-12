Ekonomi Kazakistanda enflasyon son 14 yılın zirvesine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Kazakistan'da enflasyon son 14 yılın zirvesine çıktı

Kazakistan'da enflasyon, bu yılın 11 ayında yüzde 19,6 ile son 14 yılın zirvesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, enflasyondaki yükselişin nüfusun yaşam standardı ile gelirini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

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Haber Merkezi AA
Kazakistanda enflasyon son 14 yılın zirvesine çıktı
Foto/arşiv

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında hükümetin genişletilmiş toplantısı yapıldı.

Toplantıda, hükümet üyelerinin ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına ilişkin raporlarını dinleyen Tokayev, bu yılın 11 ayında büyümenin yüzde 4,6'dan yüzde 2,7'ye gerilediğini bildirdi.

Tokayev, enflasyonun ise yüzde 19,6 seviyesini aşarak son 14 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, "Bu durum, nüfusun yaşam standardı ile gelirini olumsuz etkiliyor." dedi.

Gelecek yılın ilk yarısında gerçekleşecek parlamento seçimleriyle ülkenin merkezi ve bölgesel yönetiminde önemli kadro değişikliği yapılacağını belirten Tokayev, bu kapsamda söz konusu hükümetin çalışmasının değerlendirileceğini söyledi.

"Ülkedeki enflasyonu tetikleyen ana unsur bölgedeki jeopolitik kriz"

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov da ülkedeki enflasyonu tetikleyen ana unsurun bölgedeki jeopolitik kriz olduğunu vurguladı.

İsmailov, "Dünyadaki rekor fiyat artışları, lojistik bağlantıların kesilmesi ve bazı ürünlerin komşu ülkelere ihracatına geçici kısıtlamaların getirilmesi de ana nedenler arasında." ifadesini kullandı.

Hükümetin enflasyonu kontrol altında tutmak için çalışmalarına devam edeceğini aktaran İsmailov, özellikle iç pazarda yerli ürün payının artırılacağını bildirdi.

Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı Galımcan Pirmatov ise yürüttükleri politika çerçevesinde 2023'te ülkedeki enflasyonu yüzde 11 ila yüzde 13 seviyesine indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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