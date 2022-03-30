​KDV indirimi konuta doping

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bir süredir çalışmaları süren KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğü girecek kararla, net 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8 oldu. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ise KDV ilk 150 metrekarede yüzde 8, aşan bölümlerde yüzde 18 olacak. Böylece, 1 milyon lira değerindeki bir konut için daha önce 180 bin lira KDV ödenirken, yeni sistemde bu rakam 80 bin liraya düşecek.

Daha önce 155 metrekarelik konutlarda ise 180 bin lira KDV ödeniyordu. Yeni sistemle birlikte 5 metrekarelik bölüm yüzde 18’den vergilendirilecek, bu tutar da 5 bin 805 lira olacak. Böylece 155 metrekarelik konut için ödenecek KDV tutarı 85 bin 805 lira olarak gerçekleşecek.

SEKTÖRE İLAÇ GİBİ GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KDV müjdesi sektörde büyük sevince yol açtı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Teknik Yapı Başkanı Nazmi Durbakayım, KDV indiriminin, bir yandan pandemi diğer yandan yaşanan savaşlar nedeniyle olumsuz etkilenen sektör için iyi bir haber olduğunu söyledi. Durbakayım, “Sektörümüzün uzun yıllardan beri gayrimenkullerde uygulanan KDV oranlarında beklediği iyileştirme haberi, sektörümüz için moral kaynağı olmuştur. Bu sayede üzerinde taşıdığı KDV finansman yükü azalan sektörümüz, KDV iadeleri için harcadığı zaman ve emeği asli işine yöneltebilecek” dedi.

1 METRE İÇİN UĞRAŞTIK

Yıllardan beri afet riski altındaki alanlarda 150 metrekare sınırının 1 metrekare dahi aşıldığında yüzde 1 olan KDV’nin yüzde 18 olarak uygulandığını hatırlatan Durbakayım, sektörün nihai tüketicinin yüzde 18 KDV yükünün altına girmemesi için projelerdeki daire büyüklüğünün 150 metrekareyi geçmemesi için çok büyük uğraş verdiğini vurguladı. Durbakayım sözlerini şöyle sürdürdü:

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DAHA ADİL BİR SİSTEM

“Yeni KDV düzenlemesiyle birlikte 150 metrekare altındaki daireler için arsa değerine göre uygulanan 3 kademeli KDV sisteminden, daire büyüklüğüne bağlı 2 kademeli KDV sistemne geçildi. Yeni düzenleme ile birlikte afet riski altındaki alanlarda 150 metrekareye kadar olan dairelerdeki KDV yüzde 1, bunun dışındakilerde yüzde 8 oldu. Her iki durumda da sadece 150 metrekareyi aşan kısımlar için KDV’nin yüzde 18 olarak uygulanması son derece adil.”

TİCARİLERDE DE İNMELİ

Diğer taraftan yüzde 18 KDV ödenerek alınan arazide geliştirilen projelerde, KDV’si yüzde 1 olan gayrimenkul projelerinin yapılabildiğini aktaran Durbakayım, “Bu da proje geliştirilmesinde büyük bir engel teşkil ediyordu. KDV'nin yüzde 8’e inmesi ile bu alanda da bir hareketlilik doğacaktır” diye konuştu. Durbakayım ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ticari gayrimenkullerde de yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8’e, gayrimenkul alım satım vergilerinin de yüzde 2’den yüzde 1’e indirilmesini beklediklerini ifade etti.

Tohumda KDV’nin yüzde 1’e düşmesi üretimi artıracak

Yeme içmede halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8'e indi. İkinci el araç ve yatlarda KDV yüzde 18 oldu. Sertifikalı tohum ve fidanlar yüzde 1 KDV’ye tabi tutulacak. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, “Tohumda KDV indirimi üretimi artıracak" diye konuştu.

İŞ DÜNYASINDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KDV indirimine iş dünyasından teşekkür mesajları yağdı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, “Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı, bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV’sinin yüzde 8’e indirilmesini de içeren ve halkımızın alım gücünü destekleyen, iş dünyamızın fiyatlama baskısını hafifleten adımları ekonomimiz için kıymetli görüyoruz” dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hijyen ürünlerindeki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de konut ve satışında yapılan vergi indirimin sevindirici olduğunu belirterek, “Konutun ve arsanın ardından kamu projelerinde artık taşınamaz hale gelen maliyetleri düşürecek adımların da atılmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.