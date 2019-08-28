Ekonomi Kenya plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttı
DÜNYA EKONOMİSİ

Kenya plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttı

Kenya’da kullanılan milyonlarca plastik poşetin çevreye verdiği zarar dolayısıyla hükümetin iki yıl önce aldığı plastik poşet kullanımını, üretimini ve dağıtımını yasaklaması üzerine Kenya’da plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı.

Haber Merkezi DHA
Kenya'da plastik poşet uygulamasına ilgi büyük.
Kenya'da plastik poşet uygulamasına ilgi büyük.

Kenya Ulusal Çevre Yönetim Otoritesi (NEMA), ülkedeki sığırların yüzde 50’sinden fazlasının midesinde plastik poşet bulduğunu açıklayarak poşetlerin verdiği zararı doğrulamıştı.

Plastik poşet üretimi ya da satışı yapan şirketler 40 bin dolara kadar para ya da dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırken plastik poşet kullanımının da 500 ile 1,500 dolar arasında para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası var.

  • Kenya Çevre Bakanı Kriako Tobiko, yasaktan sonra konuyla alakalı yaklaşık 300 kişiye para cezası, geriye kalanlara ise hapis cezası verildiğini vurguladı.

Geçtiğimiz sene plastik poşet kullanan 18 kişi 300 dolarlık para cezası ya da sekiz aylık hapis cezasına çarptırıldı.

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