Ekonomi Kia Sportage iddialı geldi
OTOMOTİV

Kia Sportage iddialı geldi

Kia’nin amirali Sportage yenilenen yüzü ve 1.6 litrelik dizel otomatik seçeneğiyle pazara geri döndü. 161 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla toplamda 5 bin adetlik satışa imza atacaklarını söyleyen Kia Genel Müdürü Can Ağyel, “SUV pazarında iddialıyız” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Kia Genel Müdürü Can Ağye
Kia Genel Müdürü Can Ağye

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, makyajlanan yeni Kia Sportage’ın 1.6 litre dizel otomatik versiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi. C-SUV segmentinin oyuncularından olan yeni Kia Sportage, dizel motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle vitrinde yerini aldı.

KİA’NIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE

Yeni Sportage’ın fiyatının rekabetçi olduğunu söyleyen Kia Genel Müdürü Can Ağyel, “En ucuz fiyat değil bunu kabul ediyorum. Ama şu an biz 2019 model araç satıyoruz. Pazarda 2019 model araçları bizim kadar hızlı getiren herhangi bir marka olmadı. 25 Ocak’ta biz 2019 model Sportage’ları satmaya başladık. Bu kadar hızlı olmamızın sebebi Doğu Avrupa sorumluluğundan Batı Avrupa sorumluluğuna geçmemizden kaynaklanıyor. Çünkü bu ürün Slovakya’da üretiliyor. Batı Avrupa Doğu Avrupa’ya göre çok esnek ve hareket kabiliyeti çok yüksek. Batı Avrupa Türkiye’de çok yüksek bir potansiyel görüyor. Toplam 10 ülkeyi Batı Avrupa’ya aldılar. Alınan bu ülkelerden Türkiye ve Ukrayna’da 5’er bin adet satışla 10 bin kalan 8 ülkeden 2 bin adet satış performansı bekliyorlar” şeklinde konuştu.

ZOR ZAMANDA YARDIM EDECEK

Bu yıl için Kia Türkiye olarak satacağımız ürünlerden ilk kez bir beklentisi olmadığını ifade eden Ağye sözlerine şöyle devam etti: “Batı Avrupa’ya dalgalı olan iç pazarı analizini gönderdik. Bizim simülasyonumuza göre pazar kötü senaryoda 230 bin adet çıktı. İyi senaryoda ise simülasyonda 360 bin adet çıktı. Batı Avrupa bize kötü olan senaryoya göre yani 230 bin adet satışa göre pozisyon almamızı ve gerekli durumlarda pazarın yükselmesi gibi durumlarda destek olacağını, ürün vereceğini belirtti. Batı Avrupa bize pazarla ilgili olarak ‘Bu sene yardım senesi. Ürün konusunda canınızı sıkmayın. Pazar nereye götürürse sizi biz size destek vereceğiz’ dedi. Bu da benim elimi çok rahatlattı. Hedefimiz bu yıl pazar payımızı yüzde 30 arttırarak yüzde 2 pazar payına sahip olmak. Zaten Kia’nın globaldeki satışlarında yüzde 3,1’lik pay aldığını görürsünüz. Bizimde hedefimiz bu yönde. Yeni Sportage’da 2004 yılında yakaladığımız çıkışı yeni modellede yakalamak istiyoruz.”

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DİZEL CAZİBESİNİ KORUYOR

  • Otomobil kullanıcılarının farklı ihtiyaçları ve beklentilerine uygun alternatifleri portföylerinde barındırdıklarını belirten Can Ağyel, son aylarda benzin ve motorin fiyatlarının birbirine iyice yaklaşsa da dizel otomobillerin hala cazibesini koruduğunu ve Kia olarak çevreci dizel motor ürettiklerini ifade etti. Ağyel, Kia Sportage’ın sahip olduğu Euro 6D standartları ve düşük emisyon değerlerinin de altını çizdi.

YENİ MODEL YAĞACAK

2018 yılının sonunda Kia Stonic ve premium segmente yönelik Kia Stinger’ı pazara sunduklarını belirten Can Ağyel, “Her iki aracımız için de olumlu geri dönüşler alıyoruz. 2019 yılında ise ana motivasyonumuz Kia Sportage olacak. Bununla birlikte, Mart ayının ikinci yarısında Kia Ceed Hatchback modelini otomobil severlerle buluşturacağız. 2019 yılının ikinci çeyreğinde Kia Proceed ve Kia Ceed SW modellerimizi, yılın ikinci yarısında ise yeni Kia Cerato 1.6 litre dizel otomatiği Türkiye’de satışa sunacağız” ifadelerini kullandı.

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