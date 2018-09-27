Ekonomi Kilim Mobilyaya kalite ödülü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kilim Mobilya’ya kalite ödülü

Kilim Mobilya, Frankfurt’ta düzenlenen 32. Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Zirvesi’nde “Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü” aldı. Farklı sektörlerden önde gelen kuruluşların temsilcilerinin katıldığı ve kalite değerlendirmelerinin yapıldığı Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Zirvesi’nde Türkiye’yi Kilim Mobilya temsil etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kilim Mobilya önemli bir ödül aldı.
Kilim Mobilya önemli bir ödül aldı.

Zirve kapsamında Uluslararası Mükemmellik ve Kalite ödülünü, Kilim Mobilya adına, Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit ve Kilim Mobilya Kalite Müdürü Latife Şahin, Business Initiative Directions (İş Dünyası Girişim Yönelimleri - BID) Başkanı ve CEO'su Jose E. Prieto’dan aldı.

DENEYİMLERİNDEN İLHAM ALACAKLAR

BID CEO’su Jose E.Prieto, Kilim Mobilya’nin işletme organizasyonunda kalitenin en önemli bileşenlerden biri olduğunun altını çizerek, “Zirvede, Kilim Mobilya’nın bilgi ve uzmanlığının ayrıntılarıyla tanıtılmasının, bir araya gelen uluslararası grup için sürekli İyileştirme çalışmalarında çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi. Jose E. Prieto, bu yıl 32.si düzenlenen Zirve’de önceki yıllarda da Kilim Mobilya gibi “Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü”nü kazanan firmaların deneyimlerini aktardıkları sunumlarında olduğu gibi, Kilim Mobilya’nın deneyimlerinden de ilham alacaklarını vurguladı.

Sağlam adımlar

Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, zirvedeki konuşmasında, Kilim Mobilya olarak ulusal ve uluslararası kalite yolculuklarını ve başarıya ulaşan yolda attıkları adımları katılımcılarla paylaştı ve “küçük ve sağlam adımlarla başarıya ulaşan sistem modellemesinin” sonuçlarını aktardı. Kilim Mobilya’nın vizyonunu, “Evrensel standartlara uygun, dünya genelinde her yaşam alanına sevgiyle üretmek” diye özetleyen Mesut Yiğit, “Misyonumuz; müşteri beklentileri doğrultusunda; her yaşam alanına güven, kalite, değer katan, yaşadığımız coğrafyanın kültürel zenginliklerini Ar-Ge özgün model ve tasarımlarıyla Kilim gibi dokuyan, farklı, belirleyici, çevreye duyarlı, topluma saygılı, ülke ekonomisine katkı sağlayan, çalışanıyla, tüketicisiyle Mutlu Kilim ailesi oluşturmaktır” dedi.

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