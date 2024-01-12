Kimya ihracatında hedef 35 milyar dolar

Geçtiğimiz yıl 30,6 milyar dolar ihracatla sektörler bazında ikinci sırada yer alan kimya sektörü, 2024 hedefini 35 milyar dolar olarak belirledi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen katma değeri yüksek ürünlerle pazar çeşitliliğini artırmayı planladıklarını dile getirdi.

Adil Pelister

İLK 10 PAZARIN 7’Sİ AVRUPA’DA

Göreve geldikleri 2018 yılına kıyasla 2023 yılında kimya ihracatında birim fiyatı yüzde 10 oranında yükseltmeyi başardıklarını ifade eden Pelister, “İKMİB olarak 2028 yılında 48 milyar dolar, 2030 yılında 50 milyar dolar ihracata ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

2023 yılını 30,6 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayan kimyada 16 alt sektörden 9 tanesinde, bir önceki yıla kıyasla ihracat rakamında artış sağlandı. 2023 yılında plastikler ve mamulleri ihracatı, 9,1 milyar dolarla kimya ihracatında lider oldu. İhracatı yapılan ilk 10 pazar arasında 7 Avrupa ülkesi dikkat çekti. Birinci sıraya Hollanda yerleşirken, Rusya ikinci, İtalya ise üçüncü oldu.

KİMYA TEKNOLOJİ MERKEZİ MAYISTA AÇILIYOR

Pelister, kimya sektörünün geçtiğimiz yıl toplam ihracatının yaklaşık yüzde 13,8’ine imzasını attığını kaydetti. Kimya ihracatçısının pazar çeşitliliğini artırmak, yüksek katma değerli ihracat ve sürdürülebilirlik perspektifinde yeşil dönüşüm ile döngüsel ekonomiyi ön plana aldıklarını dile getiren Adil Pelister, şöyle konuştu:

“Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) projemiz ile yüksek katma değer odaklı yeni bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz. Mayısta Bilişim Vadisi’nde konumlanan KTM’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezimizin bünyesinde toplam 175 farklı test uygulanacak ve 83 testten akredite olunacak. Yıllık minimum 7,2 milyon dolar tasarruf sağlanmasını bekliyoruz. Türkiye Kimya Ajansı projelerimizle de Türk kimya sektörünün dünyadaki pazar payını yüzde 0,6’dan yüzde 1’in üzerine çıkaracağız.”

Bu yıl 19 ülkede 35 etkinlik yapacak

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), bu yıl kimya ihracatçısını yeni pazarlara açacak önemli etkinliklere imza atacak. 19 ülkede 35 ihracat organizasyonu gerçekleştirecek İKMİB, 16 fuara milli katılımının yanı sıra 4 info stand katılımı, 11 sektörel ticaret heyeti ve 4 alım heyeti düzenleyecek. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Çin, Almanya, İtalya, İspanya, Romanya, Çekya, Hollanda, BAE, Suudi Arabistan, Endonezya, Hong Kong, Kazakistan, Panama, Şili, Meksika, Kolombiya ve Rusya’da ihracat çalışması yürütülecek.







