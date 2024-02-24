Kimya ihracatında hedef 35 milyar dolar

2023 yılında Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyanın ihracat yıldızları ödüllendirildi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nin dokuzuncusu, önceki akşam gerçekleştirildi. Ödül Tören’inde 34 kategoride toplamda 170 ödül sahiplerini buldu.

Adil Pelister - Özgür Volkan Ağar - Mustafa Gültepe





2028'DE 48 MİLYAR DOLAR OLACAK

Kimya ihracatçısı firmaların 2023 yılında gösterdikleri performansla çok önemli başarılara imza attığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, “kimyevi maddeler, geçen yıl 30,6 milyar dolarla en çok ihracat yapan ikinci sektörümüz oldu. Türk kimya sektörü, küresel ticaretin yaklaşık 2 trilyon dolar daraldığı 2023 yılını alnının akıyla tamamladı. 200’ü aşkın ülke ve bölgeye kimyasal ürün ihracatı gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile başladık. İlk ciddi sınavımızı 2028’de vereceğiz. Biliyorsunuz 12. Kalkınma Planı’nda 2028 için 375 milyar dolar ihracat hedefimiz bulunuyor. Kimya sektörümüzün bu yıl 35, 2028 için 48 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Hep beraber daha çok çalışarak bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.





KİMYA MERKEZİ YAKINDA AÇILACAK

2023 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “ekonomik anlamda yükseliş trendine girebilmenin itici gücü yüksek teknoloji, inovasyon ve bunlara bağlı olarak yüksek katma değer yaratabilmek bu motivasyonla Kimya Teknoloji Merkezi(KTM) geliştirdik. KTM’nin açılışını, inşallah birkaç ay sonra yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Uluslararası sertifikalar verecek, referans test ve analiz laboratuvarları, girişimcilik merkezi, Ar-Ge merkezi ve dijital kütüphanesiyle bir bütünlük arz edecek olan KTM’nin geleceğin büyük Türk Kimya sektörü için ilk adım olmasını önemsiyoruz. Ülkemizin yükselen ihracatı içerisinde önemli bir yere sahip olan kimya sektörümüz toplam ülke ihracatımızın yaklaşık yüzde 13’ünü gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.





GÜÇLÜ KİMYA GÜÇLÜ EKONOMİNIN GÖSTERGESİ

Dünya genelinde ekonomik, siyasi ve sosyal değişimlerin yaşanmasına rağmen Türkiye’nin ihracatını artırmaya devam ettiğine dikkat çeken Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Küresel ihracattan aldığımız pay 2023 Eylül ayı itibariyle yüzde 1.6 oldu. Kimya sektörü ise güçlü alt sektörleriyle birçok alanda ekonomilerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dünyada üretilen kimyasalların yüzde 80’inden fazlası diğer sektörlerde hammadde ya da ara mamul olarak kullanılmakta. Hayatımızın her alanında kimya sektörü ürünleri önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle güçlü bir kimya sektörü, güçlü bir ekonominin de göstergesi. Bakanlık olarak katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabet gücü yüksek, dinamik, istikrarlı ve sürdürülebilir ihracata ulaşmak vizyonu içerisinde her zaman ihracatçılarımızın yanında olacağız” diye konuştu.



