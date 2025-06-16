Kira kadar ilan ücretine son: Sarı sayfalarda fiyat 5 yılda 25 kat yükseldi

Konut fiyatlarındaki aşırı artışa karşı önlemleri arttıran hükümet, bu kez ilan siteleri için tedbir almaya hazırlanıyor. 'Sarı sayfa' diye bilinen ilan sitelerinin ücret politikası konut ve kira fiyatlarını arttırıyor. Vatandaşlar için her bir ilan verme ücretin yaklaşık 3 bin TL iken, emlakçılar için ise yıllık paket fiyatı 200 bin TL seviyesinde bulunuyor. Son 5 yılda ilan verme fiyatlarında 25 kata varan artışlar yaşandığı tespit edilirken, bu durumun emlak piyasasına olumsuz etkilerini önlemek için ilan fiyatlarına tavan getirilmesi üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

HÜKÜMETTEN YAKIN TAKİP

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanırken, gündemlerinde konut ve kira fiyatlarındaki son dönemdeki gelişmeler yer aldı. Sarı sayfa olarak anılan online gayrimenkul ve araç satış platformlarının uyguladığı ilan ücreti politikası hükümeti harekete geçirdi. 2020 yılında emlakçılar için uyguladıkları yıllık 8 bin TL’lik online ilan verme paketi fiyatını bugün 200 bin TL seviyelerine çıkaran sarı sayfalar, vatandaşlardan her ilan karşılığı yaklaşık 3 bin TL talep ediyor.

İLAN ÜCRETİNİ KİRAYA YANSITIYOR

Örneğin evini 15 bin TL karşılığı kiraya vermek isteyen ev sahibi artık depozito ve kira bedelinin yanına kendisine çok gelen 3 bin TL’lik ilan ücretini kiracısından talep etmeye başladı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, burada uygulanan fiyatlara bir tavan getirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Hakan Akçam

ŞİKAYET SAYISI 10 BİNE ULAŞTI

TEDB Başkanı Hakan Akçam, basın mensuplarına açıklamasında ilan platformu sarı sayfanın uyguladığı yüksek fiyat politikasına karşı uzun süredir tepkilerini dile getirdiklerini anlattı. Akçam, “Sarı sayfanın ilan ücretlerine yaptığı zamlar sektörde büyük krize nedne oluyor. 2020’de 200 ilan için 4 bin 500 TL ödenirken, bugün aynı sayıda ilan için 100 bin TL isteniyor. Yıllık paket fiyatları ise 200 bin TL civarında. Bu artık sürdürülemez hale geldi” dedi. TEDB tarafından Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'na iletilen şikayetlerin sayısının 10 bine ulaştığını anlatan Akçam, sektördeki tekelleşme riskine de dikkat çekti. Akçam, emlak ofislerinin birden çok ilan sitesinde ilanlarını yönetebilmeleri için veri taşıma uygulamasının hayata geçirilmemesi nedeniyle trafiği yüksek siteye mecbur kalındığını kaydetti.











