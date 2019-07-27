Kiraz bahçesinde kendi elektriğini üretiyor

Nazilli'in kırsal Aşağı Yakacık Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Yaşar Kurt, 11 dönümlük kiraz bahçesi için damlama sulama sistemi kurdu. Bahçeyi sulamak için internet üzerinden kentteki bir firmayla iletişime geçen Kurt, yetkililerle anlaşıp, 80 metre derinliğe 2.2 kilovat gücünde dalgıç pompa yerleştirerek arazisinin ortasına büyük bir su deposu yatırdı. Yer altından çekilen suyu depolamak için şebekeden kullandığı elektrik faturalarının kabarık gelmesi üzerine Kurt, geçen yıl 17 bin TL harcayarak bahçesine 10 güneş paneli koydurttu.
DHA
Kendi elektriğini üretmeye başlayan Kurt, böylelikle aylık yaklaşık olarak 600 TL tasarruf sağladı.
Kendi elektriğini üretmeye başlayan Kurt, böylelikle aylık yaklaşık olarak 600 TL tasarruf sağladığını belirtip, "3 beygir gücündeki motorumu kendi ürettiğim elektrik ile çalıştırıp, saatte 6 ton su depolayabiliyorum. Kurduğum bu yeni sistem sayesinde rekolte de arttı. Önceleri sezonda 2 ton kiraz hasadı yaparken şimdi 4 tona çıktı" dedi.
Kurt'un güneş panelleri ile kendi elektriğini üretmesi diğer çiftçilere de örnek oldu. Onlar aynı sistemi kurmak için harekete geçti.
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Adnan Menderes Havalimanında özel bir şirkette yer hostesliği yapan Kaplan, yaklaşık 10 yıl bu sektörde çalıştıktan sonra işi bıraktı.
Bir süre işsiz kalan Kaplan, dedesinden gördüğü ve çok sevdiği hayvancılık işine girmeye karar verdi.
Özel bir hayvancılık firmasında 5 yıl çalışan Kaplan, Torbalı ilçesinde kendi çiftliğini kurmak için kolları sıvadı.
Sektöre kesim işiyle giren Nurcan Kaplan, daha sonra 65 hayvandan sağdığı sütleri ilçedeki mandıralara satmaya başladı.
ŞEHİR HAYATINDAN ÇİFTLİĞE: Hosteslik yaptığı dönemde şehir hayatının gerektirdiği gibi yaşayan Kaplan, çiftliğinde çizme giyiyor, traktör sürüyor.
Önceki mesleğinde işe servisle giden Kaplan, çiftliğinde Bulut Bey ismini verdiği beyaz atla ulaşımını sağlıyor.
İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Kaplan, hem çalışanlarına hanım ağalık yapıyor hem de büyükbaş hayvanlarının yanında koyun, eşek, tavuk ve köpeklerine bakıyor.
DEDE MESLEĞİ: Nurcan Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin hayvancılık yaptığını ve bu yüzden çocukluktan beri bu mesleğe ilgi duyduğunu söyledi.
Çocuk yaşlardan itibaren hayvan sevgisiyle büyüdüğünü dile getiren Kaplan, Sektöre ilk girdiğim zaman yadırgıyorlardı. 'Kadın olarak burada ne işi var. Nasıl yapabilir bunu? Mutlaka bir destekçisi vardır. Sen kadınsın beceremezsin dediler.' Çok tepki aldım. Gerçekten de yanımda yöremde kimse olmadan tek başına bu işi yapıyorum. diye konuştu.
Eski çalışma arkadaşlarının bazen çiftliğe ziyarete geldiğini anlatan Kaplan, bazılarının duruma çok şaşırdığını ve hayretle kendisini izlediğini belirtti.
Kadın girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğine değinen Kaplan, bu konuda kamu bankalarının özel bankalara göre daha çok destek vermesi gerektiğini vurguladı.
İnsan sevdiği işte daha mutlu oluyor. diyen Kaplan, Kadınların anaçlık duygusu var. Biz hayvanlara ticari gözle bakmıyoruz. Kadın yaptığı zaman daha naif, hassas yapar. Bir buzağı doğduğu zaman hissettiklerimi tarif bile edemem. Bir anne olunca bunu anlayabilirsiniz. diye konuştu.
Kadınların bu sektörde daha çok yer alması gerektiğini vurgulayan Kaplan, Kadın ne yaparsa güzel yapar. Kadınların yapamayacağı iş yok. Hiçbir şeyden korkmayın, tedirgin olmayın. Yol yürümekten geri durmayın. diyerek hemcinslerine tavsiyelerde bulundu.
Hostesliği bırakıp çiftçi oldu
Hostesliği bırakıp çiftçi oldu
Hostesliği bırakıp çiftçi oldu
Hostesliği bırakıp çiftçi oldu
İzmir'de uzun yıllar hosteslik yapan 46 yaşındaki Nurcan Kaplan, mesleğini bırakıp büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.
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Çorum, Yeniyol Mahallesi, Gazi 1'inci Sokak’ta bulunan restoranın işletmecisi Burak Karaca, ‘Pilavını ye ödülünü al’ sloganıyla bir yarışma düzenledi.
10 porsiyon tavuklu pilav yiyen müşterilere bin lira para ödül verileceği duyurulurken, birçok kişi ödülü almak için işyerine müracaatta bulunuyor.
Yoğun katılımın olduğu yarışmaya kayıtlarını yaptıran müşteriler, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan yarışmada ise birbirleriyle kıyasıya yarışıyor.
İşletmede, sadece 2 kişinin para ödülüne layık görüldüğü yarışmada, pilav yiyen katılımcılardan da ücret alınmıyor.
'ASLINDA ÇOK BASİT': İşletmeci Burak Karaca, para ödülünü almanın basit olduğunu belirterek Müşterilerimizin para kazanması aslında çok basit. Elbette bazı şartlarımız var. Şartlarımız ise gayet basit. 10 porsiyon pilav yiyebilen herkes bin lira para ödülü kazanıyor. Kazananlara da masanın üstünde bekletilen parayı hemen ödüyoruz. Süre sınırımız yok. İstediği zaman mola verebiliyor. Mola süresini kendisi ayarlıyor. Erkeklerde 10, kadınlarda ise 8 porsiyon. Yani 10 porsiyon yediğinde ise müşteri para ödülünü alıp gidiyor” dedi.
'Pilavını ye ödülünü al' yarışmasının 3 gün önce başladığını, müşterilerin yarışmaya yoğun ilgisi olduğunu anlatan Karaca, yarışmada sadece 2 kişinin belirtilen şartları yerine getirip bin lira para ödülü aldığını söyledi.
'PİLAVI YEDİM PARAMI DA ALDIM': Katıldığı pilav yeme yarışmasında para ödülünü kazanan Abduranman Çoşkun da Güzel bir yarışmaydı. 11 porsiyon pilavı ve 11 adet ayranı içtim paramı da aldım mutlu da oldum” diye konuştu.
'ZOR AMA BAŞARDIM' İşletmede para ödülünü kazanan diğer müşteri Mehmet Özkaya ise “Yarışmayı canlı yayında gördüm ve bende bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Başta zor gibi gözükse de 10 porsiyon pilavı yemeyi başardım, bin lira parayı aldım” dedi.
Çorum'da 10 porsiyon tavuklu pilav yiyene para ödülü
Çorum'da 10 porsiyon tavuklu pilav yiyene para ödülü
Çorum'da 10 porsiyon tavuklu pilav yiyene para ödülü
Çorum'da 10 porsiyon tavuklu pilav yiyene para ödülü
Çorum'da bir işletmeci, 10 porsiyon tavuklu pilav yemeyi başaran müşterilerine bin lira para ödülü veriyor. Ödülü duyanlar, işletmeye başvurup parayı almak için birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. Kentte sadece 2 kişinin bin liralık ödülü aldığı yarışma anları ise, sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.