Kırmızı balık para içinde yüzüyor

Kazançları kadar sağladığı şöhretle gelecek vadeden Youtube, özellikle yeni neslin en büyük ilgi odağı. Sosyal medya fenomeni olmak için dikkat çekmeye çalışan binlerce video görebilirsiniz. ‘İçerik ne kadar farklı, kazanç o kadar tatlı’ mantığı ile işleyen sosyal medyada bunun için atlayan, zıplayan, düşen, kalkan, uçan, rezil olanların neredeyse hepsinin gayesi söylediğimiz gibi meşhur ve zengin olmak. Ancak şu Youtube ortamlarında öyle bir alan var ki kendi çapında sessiz sedasız, gelirde ise gümbür gümbür yoluna devam ediyor. Ve bu mecrayı keşfedenlerin binlerce tıklanmayı garantiledikleri bir yer burası.

Miniklerin favorisi Kırmızı Balık şarkısı 322 milyonluk muhteşem başarı gösterdi.

322 MİLYONLUK GÖRÜNTÜLENME

Özellikle bebeği ve ufak çocuğu olanların hemen tahmin edeceği gibi, çocuk şarkıları videolarından bahsediyoruz. 322 milyon görüntülenmeye sahip, ‘Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor’, 233 milyonluk Pepe şarkıları, 119,4 milyon tıklanmalı ‘Alibaba’nın Çiftliği’, 133,6 milyonluk ‘Dandini Dandini Dastana’ şarkılarının gösterdiği başarı diğer eğlence videolarını sollamış durumda. Hal böyle olunca, Youtuber olma heveslileri, çocuk bestesi yapma yolunu tutuyor. Youtube’dan nasıl para kazanır, nasıl dikkat çekerim diye soranlara, alın size çocuk şarkıları piyasası.

BEBEK ŞARKISI YAP KAZANCI KAP

Ebeveynin bebeğini avutmak için günde birçok kez ninni dinletiyor.

Ortalama şarkının bile, 1 milyon görüntülenme potansiyeline sahip olduğu alanda, çocukların hoşuna gidecek basit bir melodi ve animasyon yapmak yeterli. Yani, aksiyonlu ve ilginç içerik üretme zorunluluğu yerine ‘bebek şarkısı yap, kazancı kap’ mantığı işliyor.

EBEVEYNLERDEN TIKLANMA GARANTİSİ

Nedeni aslında çok basit bu tür videoların her zaman garantisi var. Söz konusu müzikler, bebeğini uyutmaya ve oylamaya çalışan anne baba için mecburi. Malum teknoloji ile büyüyen bir nesil olunca, anneler ninni ezberlemekle uğraşmayıp açıyor interneti, bırakıyor bebeğinin beşiğinin dibine. Yani eğlenceli video izlemek için ortalama bir internet kullanıcısı işinden gücünden zaman ayırmak zorunda iken, ebeveynler işine gücüne bakmak için bu şarkıları çocuğuna açıyor. İşte bu tarz zorunluluk sayesinde, onlarca ninni kıvamında şarkı milyonlarca kez görüntüleniyor. Ve son yılların en fazla merak edilen konusu Youtube’dan on binlerce lira kazanmak mümkün oluyor. Riski diğer içeriklere göre daha az olduğu için en kötü ihtimalle binlerce lira gelir sağlama imkanı doğuyor. Kalanı için de günü kurtarıyor. Meraklısına bizden söylemesi.

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MEMLEKETİN YARISI BURADA

Bizim yeğeni susturma amaçlı açtığımız müziğin içinde debelenirken, sıkılıp yorumlara bakalım dedik. Bir de ne görelim, memleketin yarısı aşağıda yorumlar bölümünde aynı kaderi paylaşıyor. Anılarını yazan, derbi muhabbeti yapan, yemek tarifi alan, dizi yorumlayan derken ülke tek vücut olmuş. Haber ayağımıza gelmiş, kıvrıla kıvırıla yüzüyor haberimiz yok. Meşhur bir youtuber olmak isteyene işte hayran olunacak piyasa. Pepe şarkılarının 8,49’uncu saniyesinde yeğeni uyuyan, beyni bulanmış biri diyor ki: “Toycular yar can, kolunda mercan, ben sana hayran, uy aman aman...”

Ninelerin manisi kazancın bahanesi

Anlayacağınız, içerik üretmek adına yeni şeyler düşünen ama bulamayan, dikkat çekmek için halden hale girenler için daha az riskli bir alan burası. Yapın bestenizi, bulun sesi güzel birini, girin stüdyoya, hazırlayın bir de animasyon. Haydi rastgele… Sabahtan akşama ağlayan bebeğini susturmaya çalışan, ana-babalar sizi bulacaktır zaten. Tabii bu işin kolay gibi görünen kısmı. Piyasadan öğrendiğimize göre, birçok şarkı, uzman pedagogların görüşleri alınarak hazırlanıyor. Yani bu işin ardında bir ekip çalışması, emek ve bilimsel bir faaliyet var. Ancak aralarında ninelerin dilinden düşmeyen eskinin ninnilerini de seslendirip yayınlayanlar olduğunu söyleyelim.

300 MİLYON TIKLANMAYA 500 BİN LİRA GELİR

Gelelim işin maliyet kısmına. Öncelikle Youtube’dan para kazanmak o kadar kolay değil, yeni ücretlendirme modeli ve sayısız rakip nedeniyle eski gelirler yok. En azından şanslı birkaç kişiye nasip olan uç rakamlar söz konusu. Mevcut içerikler yanında asıl kazanç yayınlanan reklam ve sponsorluklardan karşılanıyor. Youtube mecralarında yapılan kabaca hesaplara göre, Türk izleyicilere yönelik bir kanal her bin görüntülenme için ortalama 1-3 lira arasında bir gelir sağlayabiliyor. 1 milyon tıklanma için ise benzer bir mantıkla bin ila 3 bin civarında bir meblağ elde edilebilir. 300 milyonluk izlenme alan Youtuber’ların yayına başladıkları tarihten itibaren 450-500 bin lirayı cebe attıklarını önemle hatırlatalım.