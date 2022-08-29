Kırtasiye alışverişi e-ticarete kaydı

2022 E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?<br><br>E-Devler üzerinden de kırtasiye yardımına başvurmak mümkün. https:www.turkiye.gov.trsosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresi üzerinden E-Devlet'ten eğitim öğretim yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu yardım sadece yılda bir kez verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise<br>öğrencileri için ders zili 12 Eylül'de çalacak. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin defter kitap gibi masraflarının karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

İhtiyaç sahibi ailelere karşılıksız bin 300 TL kırtasiye yardımı yapılacak

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala öğrencilerin defter, kitap ve diğer kırtasiye masrafları için velilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin 300 TL yardım yapılacak. Her yıl sadece bir kereye mahsus olan yardımlardan belirlenen başvuru şartlarını taşıyan aileler yararlanabilecek. Başvuru işlemleri, valiliklere, kaymakamlıklara bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Devlet kırtasiye yardımı nereden nasıl alınır? Başvurular nereye yapılır? şte merak edilen tüm cevaplar...