Ekonomi Kırtasiye alışverişi e-ticarete kaydı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırtasiye alışverişi e-ticarete kaydı

Elektronik ortamda yapılan okul alışverişi bu yıl yüzde 40 artış gösterdi. Ebeveynler, eğitim ihtiyaçları için fiyat ve kaliteyi kıyaslayabildiği internet sitelerini tercih ediyor. Kırtasiye kırtasiye dolaşmak istemeyen aileler, e-ticarete yöneldi.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Kırtasiye alışverişi e-ticarete kaydı
Arşiv.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticarette okul alışverişinin bir ay önceden başladığını belirtti. Çevikoğlu, “Kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Ürün aramalarında yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor” ifadelerini kullandı.

Hakan Çevikoğlu
Hakan Çevikoğlu

YÜZDE 40’LARA VARAN ARTIŞ

  • Vatandaşların en uygun fiyata en doğru ürünü alma isteği olduğunu ve bunun için kırtasiye kırtasiye gezmek yerine e-ticarete yöneldiğini söyleyen Çevikoğlu, “Ülkemizde e-ticaret artık önemli bir aşamaya geçmiş durumda. Katlanarak büyüyen bir sektör. Bu nedenle, bu yıl artan talep ile birlikte e-ticaret alanında ciddi bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 40’lara varan artış yaşandığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

HİJYEN ÜRÜNLERİNE TALEP SÜRÜYOR

Pandemi dönemi ile birlikte hijyen ürünlerinin satışında yaşanan artışın devam ettiğini vurgulayan Çevikoğlu, “Salgın zamanında kırtasiye ürünlerinin yer aldığı sepetlerde hijyen ürünleri de yer alıyordu. Geçmiş döneme göre, çocuk maskeleri ve dezenfektan gibi ürünlere eskisi kadar olmasa da talep halen devam ediyor. Öte yandan, tabletlerin satışlarında da artış sürüyor” diye konuştu.

OKUL ALIŞVERİŞİ ANNELERDE

  • Eğitim harcamalarına ilişkin istatistikleri de paylaşan Çevikoğlu, “Tespitlerimize göre, daha çok anneler kırtasiye alışverişlerini yapıyor. Ayrıca, bu sene fiyat bazında harcamaların da bir nebze arttığı görülüyor. Kaliteye göre tüm ihtiyaçlar eklendiğinde 400 ila bin 500 liraları bulan bir harcama yapılabiliyor” bilgisini paylaştı.

İhtiyaç sahibi ailelere karşılıksız bin 300 TL kırtasiye yardımı yapılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise<br>öğrencileri için ders zili 12 Eylül'de çalacak. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin defter kitap gibi masraflarının karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
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Maddi durumu<br>elverişsiz olan aileler, doldurdukları kırtasiye yardımı formu ile yapılan<br>yardımdan yararlanabilecek.
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Maddi durumu iyi olmasına rağmen sahte bilgi<br>veya belge ile kırtasiye yardımı başvurusunda bulunanlar hakkında cezai<br>yaptırım uygulanacak.
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Veliler, gelir belgesi, ikametgah adresi, kira sözleşmesi,<br>İŞKUR kayıt belgesi veya muhtarlıktan alınan belge ile kırtasiye yardımı<br>başvurusunda bulunabilir.
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Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından<br>kırtasiye yardımı almaya hak kazananlara 1.300 TL ödeme yapılacak.
Title
2022 E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?<br><br>E-Devler üzerinden de kırtasiye yardımına başvurmak mümkün. https:www.turkiye.gov.trsosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresi üzerinden E-Devlet'ten eğitim öğretim yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu yardım sadece yılda bir kez verilir.
Title
Kırtasiye Yardımından Kimler Yararlanabilir?<br><br>Kırtasiye yardımları maddi durumları yetersiz aileler için başlatılan bir<br>çalışmadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileler kırtasiye yardımından<br>yararlanabilmektedir.
Title
Maddi durumu yetersiz olan dar gelirli ailelerin<br>çocuklarının daha iyi bir eğitim alabilmesi için karşılıksız olarak ödenir. SGK<br>kaydı olmayanlar kırtasiye yardımı başvurusu yapabilir. Hane halkı kişi başı<br>aylık ortalama net geliri asgari ücretin 13'ü altında olanlar dar gelirli olarak<br>kabul edilmektedir.<br>
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Hangi Belgeler İstenir?<br><br>Kırtasiye yardımı talebinde bulunacak ailelerden veli ve öğrenci kimlik<br>belgesi, okuldan alınacak öğrenci belgesi, gelir belgesi, ailenin ikametgah<br>adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği, kira sözleşmesi, İŞKUR Kayıt<br>belgesi ve muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi istenecek.
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Başvuru Yapacaklar Dikkat!<br><br>Maddi durumu kırtasiye yardımı için geçersiz olan ancak kendilerini yoksul ve<br>işsiz göstererek yardımdan faydalanan ailelere cezai yaptırım<br>uygulanmaktadır.
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Aldıkları kırtasiye ve diğer yardımlar faizleriyle birlikte geri<br>ödenmektedir.<br>
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İhtiyaç sahibi ailelere karşılıksız bin 300 TL kırtasiye yardımı yapılacak
Okulların açılmasına kısa bir zaman kala öğrencilerin defter, kitap ve diğer kırtasiye masrafları için velilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin 300 TL yardım yapılacak. Her yıl sadece bir kereye mahsus olan yardımlardan belirlenen başvuru şartlarını taşıyan aileler yararlanabilecek. Başvuru işlemleri, valiliklere, kaymakamlıklara bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Devlet kırtasiye yardımı nereden nasıl alınır? Başvurular nereye yapılır? şte merak edilen tüm cevaplar...
Başvurular başladı

Başvurular başladı

​İhtiyaç sahibi ailelere bin 300 TL kırtasiye yardımı yapılacak.
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