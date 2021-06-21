Bakan Bilgin tarihi açıkladı: Kırtasiyeci esnafına destek geliyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında desteğin sağlanacağını belirten Bakan Bilgin, başvuruların Bakanlık resmi sitesi üzerinden bugünden itibaren alınacağını aktardı.

Bakan Bilgin, “Kırtasiyeci Esnafı Destek” programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren bin 200 esnafın yararlanabileceğini belirtti. Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini vurguladı.

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Hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağına dikkati çeken Bilgin, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını ifade etti.

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