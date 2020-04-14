Kısıtlama sonrası petrol tırmanışta: Kesinti 20 milyon varil olacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara varırken söz konusu miktar OPEC tarihindeki en büyük kesinti olarak kayıtlara geçti. Varılan anlaşma kapsamında 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil üretim kesintisi yapılacak. ABD Başkanı Trump'ın 'büyük petrol anlaşması' olarak tanımladığı anlaşma sonrası brent petrolün varil fiyatı 30 doların üzerinde dengelendi. Petrolde gerçekleşecek kesinti 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde 6 ay boyunca günlük 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise günlük 6 milyon varil olarak uygulanacak.

KESİNTİ 20 MİLYON VARİLİ BULACAK

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan günlük ham petrol üretimini 12 milyon varilden 8,5 milyon varile düşürerek 3,5 milyon varil azaltırken Rusya ise günlük ham petrol üretimini 10,3 milyon varilden 8,5 milyon varile düşürerek 1,8 milyon varil azaltacak. Ayrıca, anlaşma kapsamında Meksika'dan talep edilen günlük 400 bin varillik kesinti, ülkenin milli petrol şirketi Pemex'in ekonomik sorunları nedeniyle 100 bin varille sınırlı kalacak. Meksika'nın geriye kalan günlük 300 bin varillik kesintisini ise ABD karşılayacak. OPEC+ üyelerinin günlük 9.7 milyon varillik ham petrol kesinti miktarının, gruba üye olmayan G20 ülkelerinin katılımıyla günlük 20 milyon varile çıkması hedefleniyor.

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ANLAŞMA FİYATLARI ÇÖKÜŞTEN KURTARDI

Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, varılan anlaşma sayesinde petrol fiyatlarının çökmekten kurtulduğunu savundu. Anlaşmanın petrol fiyatlarına destek sağlayacağını belirten Peskov, “Anlaşma sayesinde petrol fiyatları çökmekten kurtuldu. Rusya’nın bütçe gelirlerine nasıl bir katkı sağlayacak, şimdi bunun çeşitli hesaplamaları yapılıyor” diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında anlaşmaya dair yürütülen telefon diplomasini değerlendiren Peskov, “Bu durum genel olarak Rusya-ABD ilişkilerine yansıtılabilir mi? Bugün için böyle bir çıkarımı yapabilmek mümkün değil” dedi.