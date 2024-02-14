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Ekonomi

Kızılay afetzede esnafa el uzattı

Türk Kızılay'ı, deprem nedeniyle iş yeri zarar gören küçük esnaf için destek programları hayata geçirdi.

Merve Safa Akıntürk ve
04:00 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:33 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Şu ana kadar 600 esnafa toplamda 24 milyon 786 bin TL nakit destekte bulunuldu. Kızılay desteği ile depremde tuhafiye dükkânını kaybeden Aysel Yılmaz, yaşadığı şehirden ayrılmamak için mücadele verdiğini söyledi. Yılmaz, “Kızılay’dan aldığım destekle gidip ürün aldım. Ayakta kalacağız her şeyi yeniden inşa edeceğiz” dedi.

AYAKTA KALACAĞIZ

Elektrikçi Suphi Yıldırım da, “Kızılay’dan destek istedim. Ekipman sağladılar. Bizi hiç geri çevirmediler” diye konuştu. Depremden önce işlettiği çeyiz evini yeniden açan Elif Mutlu ise, “Depremde dükkânımı kaybettim. Kızılay’a başvurdum. En iyi makineleri getirdiler. Sıfırdan başladım, çok daha iyi yerlere geleceğine eminim” ifadelerini kullandı. Naime-Fehime Doğmuş kardeşler de kaybettikleri terzi dükkânlarını depremden sonra yeniden açtı. Naime Doğmuş, “Eskiye göre işlerimiz şu an ilginç bir şekilde çok iyi. Hayallerimiz yolunda ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.



#Kızılay
#Deprem Bölgesi
#afetzede
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