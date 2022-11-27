KKTC ile ticaret sadece TL’yle yapılacak

Türkiye’nin komşu ülkelerle yürüttüğü ulusal paralarla ticaret çalışmasına bir ülke daha dahil edildi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yapılan ticaret önümüzdeki aydan itibaren sadece TL ile yapılacak. 5 Aralık’ta başlayacak olan uygulama ile tüm evraklarda ticaret bedelleri TL ile gösterilecek. Peşin bedel ve alıcı firma prefinansmanı dışında ihracat bedelinin Türk lirası olarak kabulü için satış sözleşmesi imzalayacak.

TL İLE ÖDEME YAPILMAZSA KUR ALEYHTE İŞLEYECEK

Akreditif mektubu veya banka garanti mektubunda bedelin TL olarak işaretlenmesi ve o bedelin TL olarak ödenmesi gerekecek ve gümrük beyannamesine de “TL ile işlem yapıldı” ibaresi de konulacak. İhraç ürünlerinde, Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak kabulü de olacak. Ancak bu durumda Gümrük Beyannamesine yazılan tutar, belgenin düzenlendiği tarih ile bedelin bankaya getirildiği tarih arasında ihracatçının lehine olan kurdan kabul edilecek.

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FİRMALAR İÇİN AVANTAJ

Kabul edilen yabancı para birimi Merkez Bankası döviz alış kurlarından alınarak sisteme aktarılacak. Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mangır, yerel paralar ile ticaret yapmanın çeşitli avantajları olduğunu söyledi. Mangır, “Bu avantajlar içerisinde kritik öneme sahip nokta mal almak için döviz bulma zorunluluğunun olmaması, bir diğeri ise ihracatçıların ithal girdi temininde kur riskinin görece düşük olmasıdır. Uygun finans yapısıyla cazip kılınırsa bu yapıya diğer ülkeler de katılacaktır. Dış ticareti kendi para birimi ile yapmak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dolar değişimlerine karşı etkilenebiliyor. Yerel para birimleri ticareti arttığı takdirde dolara olan ihtiyaç azalacaktır” dedi.

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EKONOMİ İşçinin hakkını verelim yeter ki üretelim