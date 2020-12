​Klasik ofis out sağlıklı ofis in Klasik ofis out sağlıklı ofis in Pandemi ile birlikte ofislerin ve mekanların anlamları değişti. İhtiyaçların sorgulanması ile ofis olarak planlanan yatırımlar beklemeye alındı. Müteahhitler yeni projelerde ofis bloklarına yer vermezken inşa halindeki ofis blokları ise sağlıklı çalışma alanlarına yönelik nitelikli ve modern binalara dönüştürülüyor.

Mine Açar 19 Aralık 2020, 00:00 Yeni Şafak