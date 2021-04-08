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TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ yatırımı mobile yöneldi: Pandemi şartları şirket planlarını etkiledi

KOBİ yatırımı mobile yöneldi: Pandemi şartları şirket planlarını etkiledi

Salgın sürecinde KOBİ’ler dijitale yatırım konusunda ikiye ayrıldı. Salgın şartları şirketlerin bir bölümü için dijitalleşmeyi tetikleyici unsur olarak görülürken, bazı şirketler için ise yatırımdan kaçınma gerekçesi oldu.

Burak Karaca Yeni Şafak
KOBİ yatırımı mobile yöneldi: Pandemi şartları şirket planlarını etkiledi
Fotoğraf: Arşiv

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Paynet, KOBİ’lerin dijital, finansal, teknolojik altyapıları ve gelişim seviyeleri ile gelecek beklentilerini tespit etmek üzere yaptıkları “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi” başlıklı araştırmanın ilk fazını kamuoyuyla paylaştı. 11 ilde 1.000 KOBİ ile görüşülerek yapılan araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bazı şirketlerde dijitalleşmeyi tetikleyici bir unsur olarak görüldüğünü, bazı şirketler için ise yatırımdan kaçınma gerekçesi olduğunu ortaya koydu. Son üç yılda dijital alanda ağırlıklı olarak internet sitelerine yatırım yapan KOBİ’lerin gelecek üç yılda odaklanmayı hedefledikleri alanlar ise mobil uygulamalar ve e-ticaret oldu.

Orhan Turan
Orhan Turan

Serkan Çelik
Serkan Çelik

GÜNDEM ARTIK YEŞİL DÖNÜŞÜM

  • Dünyanın ikiz dönüşüm olarak da adlandırılan dijital ve yeşil dönüşüm gündemiyle yeni bir küresel sisteme doğru evrildiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Dijital yatırımlarını artıramayan KOBİ’lerimizi kapsayıcı iş birlikleri ile dijitalleşme alanında bir üst segmente taşımalıyız” dedi. Paynet CEO’su Serkan Çelik ise 2021 yılında da, KOBİ’lerin dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacak yeni finansal ürün ve çözümleri hızla devreye alacaklarını bildirdi.

KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi araştırmasına göre 2017-2020 yılları arasında dijital alana yatırım yapma nedenlerinin ilk sırasına yüzde 60,9 ile yeni müşteri talebini karşılayabilmeyi koyan şirketlerin sıralaması Kovid-19 ile değişti. Gelecek üç yıl içinde dijital alana yatırım yapmayı hedefleyen şirketlerin yüzde 61,8’i salgın sürecinde dijitalleşmenin öneminin artmasını, yüzde 58,2’si yeni müşteri talebini karşılayabilmeyi, yüzde 54,6’sı ise rekabette geri kalma endişesini gerekçe gösterdi.

BELİRLEYİCİ UNSUR KOVİD-19 SALGINI

  • Aynı dönemde dijital yatırım planlamayan şirketlerin ilk gerekçeleri de yüzde 56,3 ile salgın süreci oldu. Bunu yüzde 47,8 ile ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum izlerken, işletmelerin yüzde 41,5’i de yatırıma ihtiyaçları olmadığını belirtti. Araştırma kapsamında bilgi teknolojileri personeli bulundurmayan ve bu alanda dışarıdan hizmet almayan şirketlerin oranının yüzde 50,2 olduğu görüldü. Şirketlerin zayıf kaldığı alanlardan bir diğeri ise dijital pazarlama oldu. KOBİ’lerin yüzde 56,3’ü dijital pazarlama alanında personel bulundurmadıklarını ve dışarıdan hizmet almadıklarını ifade etti.
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