KOBİ'ler dijital pazarlamaya yoğunlaştı

Günümüzde KOBİ ölçeğindeki işletmelerin iş yükünün başında online satış kanalları geliyor. Özellikle e-ticaret havuzundaki hızlı büyümeyle birlikte yaşanan dönüşümde KOBİ’ler, çeşitli çözüm ortaklarıyla süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliyor. Dijital Pazarlama Okulu da, e-ihracat yapan firmaların pazar stratejilerini belirlemelerine yardımcı oluyor. Dijital Pazarlama Okulu ve MooF Digital Agency Kurucusu Yasin Kaplan, “E-ihracat yapan firmalar özellikle bu alanda çalışma yapmayı daha çok tercih ediyor. E-ticarette yatırımın ne kadarının kâra dönüştüğünü, ne kadarlık reklam bütçesi harcadığında ne kadarlık ciro yapabildiğini gördüğü bir dünya var. Dolayısıyla markalar karlı olduğu sürece bütçesini her ay arttırarak devam ediyor. Onun dışında yerel pazarda ve uluslararası pazarda hizmet veren özellikle sağlık, eğitim, giyim ve turizmi sektörü ciddi bütçeler buraya ayırıyor” şeklinde konuştu.

LOKASYON BAZLI SINIFLANDIRMA

Dijital pazarlamanın avantajlarının iki önemli başlık altında özetlenebileceğini ifade eden Yasin Kaplan, şunları söyledi: “Birincisi, hedefleme özelliği. Dijital pazarlama teknikleri ile yeryüzünde bulunan online erişebileceğimiz kişileri yaş, cinsiyet, meslek ve lokasyon bazlı ayırabiliyoruz. Google’da da kişilerin arama geçmişine göre web sitelerine yönlendirici reklam çalışması yapabiliriz. İkinci avantaj ise, detaylı bir raporlama ve analiz programı sunuyoruz. Markalar ne kadar harcadı, karşılığında ne aldı, reklamı kaç kişi gördü, kaç kişi tıkladı, ne kadar vakit geçirdiğinin tüm detayını ölçümleyebiliyoruz. Bununla dijital pazarlamaya yatırımın getirisini çok net ortaya koymuş oluyoruz.”

Yasin Kaplan

15 BİNDEN FAZLA KİŞİYE EĞİTİM

Dijital Pazarlama Okulu’nun, sektördeki nitelikli eleman eksikliğine çözüm getirmeyi hedefleyen bir girişim olarak başladığını belirten Kaplan, “15 binden fazla kişiye eğitim verdik” dedi. Yasin Kaplan, e-ticaretten yapay zeka teknolojilerine kadar 20 önemli konuda eğitim verdiklerini söylerken, “2023 yılında kurumsal eğitimlere odaklandık. Workshop'larla öne çıkan bir yıl geçirdik. Özellikle finans, hazır giyim ve hızlı tüketim sektörlerinde birçok markanın kurumsal ekiplerine dijital pazarlama eğitimleri sunarak, bu markaların dijital stratejilerini oluşturmalarına yardımcı olduk. 2024 yılında yapay zekaya olan talebin arttığını gözlemliyoruz” dedi.







