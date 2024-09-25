KOBİ’ler istihdamı sırtlıyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99,7’si KOBİ ölçeğindeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve üretimin belkemiği KOBİ’ler sağladıkları istihdamı da hızla artırıyor. Türkiye’de 81 şehre yayılan yatırımlar sayesinde tersine göç sağlanırken, ülke genelindeki istihdamın yüzde 74’ünü gerçekleştiren KOBİ’ler bu tersine göçün gerçekleşmesinde aslan payını alıyor. Devlet desteği sağlanan birçok işletme ülkenin dört bir yanına gerçekleştirdiği yatırımlarla, ülke genelinde 20 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor. Bu sayede ülkenin dört bir yanındaki genç nüfus üretime kazandırılırken, şehirler de kalkındırılıyor.

İHRACATTA DA ASLAN PAYINI ALDILAR

KOBİ’lerin üretim ve ihracattaki ağırlığı da dikkat çekiyor. KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ülke genelinde gerçekleştirilen cirodaki payı yüzde 66, ihracattaki payı yüzde 57,7, katma değerdeki payı yüzde 54, yatırımlardaki payı ise yüzde 58 seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 114 bini aşkın girişim ihracata imza attı. Toplam ihracatın yüzde 19,4’ünü 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler oluşturdu. İhracatta 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,9, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,4 oldu. Böylece KOBİ’lerin ihracattaki payı yüzde 57,7 seviyesine yükseldi. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 42,3 oldu.

FİRMALARIN %91’İ İMALAT SANAYİİNDE

Türkiye’nin üretim kapasitesi, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ’lerin son yıllardaki atılımı sayesinde hızla artıyor. Ülkemizdeki KOBİ’lerin yüzde 91’i imalat sanayiinde yer alırken, son yıllarda Ar-Ge alanında ağırlık vermeye başlayan işletmeler katma değerli ürün için önemli çalışmalara imza atıyor.

100 bini aşkın KOBİ dünyaya açıldı

Şu anda yaklaşık 228 ülkeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran Türkiye’nin ihracatında KOBİ’ler önemli söz sahibi konumuna geldi. 5 yıl öncesinde yaklaşık 60 bin KOBİ ihracat yaparken, günümüzde bu sayı 100 bin bandını aştı.







