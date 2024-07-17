KOBİ'ler üretim gücünü artırdı

Türkiye genelinde birçok işletme artık hem fiziksel hem de dijital kanallar üzerinden satışlarını aynı anda yürütebiliyor. Salgın sürecindeki hızlı dönüşüm, birçok firmanın bu alandaki yatırımlarını da artırmasını zorunlu kıldı. İki farklı kanal üzerinden satış yapma yetkinliğine kavuşan KOBİ’ler talep artışıyla birlikte üretimini güçlendirdi. Ar-Ge ve Ür-Ge gibi kavramlara ayak uydurmayı başaran firmalar, küresel çaptaki sorunları avantaja çevirdi. KOBİ’lerin bireysel olarak işlerini büyütmelerinin yanı sıra KOSGEB, hem makine parkını geliştiren hem de yurt dışına açılarak ihracata başlayan işletmelere destek sunuyor.

HEM İŞ KURANA HEM DE İŞİNİ BÜYÜTENE DESTEK

Girişimcilik, işletme geliştirme, Ar-Ge teknoloji üretim ve yerlileştirme, işletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma destek programlarıyla KOBİ’lere destek veriliyor. KOSGEB, devreye aldığı programlarla üretime omuz veriyor. Katma değerli üretim, firmaların öne çıkması ve ihracatını katlaması için en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Ar-Ge çalışmalarını alışkanlık haline getiren KOBİ’ler için küresel pazar, büyük fırsatlar barındırıyor. E-ticaret kanallarının gelişimi de firmaların üretimini kısa sürede ihracat başarısına dönüştürmesi için en önemli gelişim olarak öne çıkıyor.

İHRACATIN %40’INI SIRTLADILAR

Türkiye’de ihracatın yaklaşık yüzde 40’lık bölümünü KOBİ ölçeğindeki firmalar yapıyor. E-ticaret altyapısındaki hızlı gelişimle artık irili ufaklı birçok firma yurt dışına kolayca açılabilme imkanına kavuştu. Bu sayede ürünlerini dünyanın dört bir yanına süratle ulaştırabiliyor. E-ticaret platformlarındaki popülasyonun artmasıyla birlikte, e-ihracat KOBİ’lerin önceliği haline geldi.

İhracatta inovatif ürünle öne çıkın

Mikro işletmelerden orta büyüklükteki firmalara kadar her kesimde ihracata açılmak artık oldukça kolaylaştı. Bu gelişme her ne kadar satışların artırılması için cazip olsa da rekabetin de bir o kadar artması anlamına geliyor. Söz konusu rekabette firmaları öne çıkaran en önemli husus ise inovasyon. Yapılmayanı yapan ve rakiplerini ekarte eden KOBİ’ler ihracatını katlarken, sert rekabetten de en az ölçüde etkileniyor.











