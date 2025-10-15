KOBİ’lere 8 ayda 5,4 trilyon lira kredi

Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), 2025’e kredi cephesinde güçlü bir başlangıç yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Aralık 2024 ile Ağustos 2025 arasındaki 8 aylık dönemde KOBİ’lere sağlanan kredi hacmi 5 trilyon 399 milyar 539 milyon liraya ulaştı. Bu rakam, Türkiye’deki toplam nakdi kredi hacminin önemli bir bölümünü KOBİ’lerin kullandığını gösterirken, bankaların reel sektöre desteğini hız kesmeden sürdürdüğünü ortaya koydu.

MİKRODAN ORTAYA KADAR HER KADEMEYE YAYGIN DESTEK

Kredi dağılımına bakıldığında, en yüksek payı 2 trilyon 477 milyar 740 milyon lirayla orta ölçekli işletmeler aldı. Küçük işletmelere 1 trilyon 485 milyar 459 milyon lira, mikro işletmelere ise 1 trilyon 436 milyar 340 milyon lira kredi kullandırıldı. Özellikle mikro işletmelere sağlanan kredi miktarının önceki yıllara göre ciddi oranda artması, mahalle bakkalından tamirciye, tekstil atölyesinden dijital girişimciye kadar geniş bir tabanda canlanmayı beraberinde getirdi. Bankalar, KOBİ kredilerini yalnızca işletme sermayesi için değil; dijital dönüşüm yatırımları, makine-teçhizat alımları ve ihracat finansmanı gibi alanlarda da sunmaya başladı.

EN HIZLI ARTIŞ SANAYİ VE TİCARETTE

BDDK verilerine göre ilk 8 ayda toplam 21,1 trilyon liralık kredi verildi. Bu alanda başı çeken imalat sanayiinde krediler 1 trilyon 190 milyar lira artışla 5 trilyon liraya dayandı. Bu büyüme, üretim odaklı KOBİ’lere verilen desteğin hızlandığını ortaya koyuyor. İmalatı yüzde 28 artışla toptan-perakende ticaret ve yüzde 30 artışla inşaat sektörü takip etti. Özellikle savunma, kamu yönetimi ve zorunlu sosyal güvenlik başlığındaki yüzde 45,5’lik kredi artışı, devletle iş yapan taşeron KOBİ’lerin de kredi sistemine entegre olduğunu işaret ediyor. Verilere göre dönem içinde kredi hacminde düşüş yaşayan hiçbir sektör bulunmadı.

Dijital kanallar yaygınlaştı

Eskiden uzun prosedürlerle alınan KOBİ kredileri artık büyük ölçüde dijital kanallara taşındı. Birçok banka mobil ve internet şubesinden tek tuşla "KOBİ Hızlı Kredi" başvurusu alıyor, bazı başvurular dakikalar içinde sonuçlanıyor. Yeni dönemde teminat gösterme zorunluluğu da esnetildi; kredi kefalet sistemleri ve kredi garanti fonları aracılığıyla işletmeler daha kolay finansmana erişebiliyor.







