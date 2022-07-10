Ekonomi Kombi üretiminde Çini bile solladık İklimlendirme sektörünün merkez üssü Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kombi üretiminde Çin’i bile solladık: İklimlendirme sektörünün merkez üssü Türkiye

Uluslararası markalardan ardı ardına iklimlendirmede yatırım alan ve geçtiğimiz yıl 6,2 milyar dolarlık ihracata imza atan Türkiye, liderliğe koşuyor. Isıtma sistemleri üretiminde Türkiye’nin dünyada lider konumda olduğunu söyleyen Demirdöküm CEO’su Alper Avdel, “Türkiye, üretim yoğunluğundan kaynaklı dünyada kombi fiyatlarının en düşük olduğu ülke olarak öne çıkıyor ” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Kombi üretiminde Çin’i bile solladık: İklimlendirme sektörünün merkez üssü Türkiye
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Uzakdoğu ve Avrupa’nın yanı sıra dünyanın en büyük iklimlendirme markalarının yatırım yaptığı Türkiye bu alanda liderliğe koşuyor. Geçtiğimiz yıl 6,2 milyar dolarlık ihracata imza atan sektörün geldiği son noktayı Yeni Şafak’a değerlendiren Demirdöküm CEO’su Alper Avdel, yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Alper Avdel
Alper Avdel

BÜYÜK MARKALAR TÜRKİYE’DE

  • İklimlendirme sektörünün alt dalları arasında yer alan ısıtma alanında Türkiye’nin küresel üretim üssü olduğu bilgisini veren Alper Avdel, “Kombide dünyada üretim üssüyüz. Baktığınız zaman bütün büyük oyuncuların Türkiye’de üretimleri var. Biz de bu alanın Türkiye’de pazar lideriyiz. Üretim üssü olmanın çok büyük bir avantajı oluyor. Bu maliyet bakımından da size bir avantaj getiriyor. Türk tüketicisinin bir satın alma gücü var. Türkiye, dünyada kombi fiyatlarının en düşük olduğu ülke. Daha düşük bir ülkeyi bulamazsınız. Çin de buna dahil” dedi. İklimlendirme sektörünün geçen yıl yüzde 30’dan fazla büyüyerek 6,2 milyar dolar ihracat yaptığını söyleyen Avdel, ihracatta 1,2 milyar dolarlık artış yaşandığını belirtti.

SALGINDA TALEP ARTTI

Avdel sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin ihracatında sektörün payına bakacak olursak yüzde 2-3’ler mertebesinde. Isıtma sektörüne bakacak olursak dış ticaret fazlası veren bir sektör. Demirdöküm olarak Türkiye’nin bu alanda yatırım alıyor olması, rakamlarının büyüyor olması bizi olumlu etkiledi. Biz şanslı sektörlerden biriyiz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Salgında kombiye talep arttı. İhracatımız bu dönemde yüzde 60’lar civarında arttı.”

Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen doğal gaz akışına da değinen Avdel, “Türkiye’de Kobi yasası olarak bilinen ERP yönetmeliği yayınlanmıştı.

Bu ERP geçişi çok kritikti. Türkiye’de zorunluluk haline gelen yoğuşmalı kombiler geleneksel kombilere göre daha az enerji tüketiyordu. Ülke olarak en az yüzde 20 tasarruf sağlandı. Doğal gaz, artan fiyatlara rağmen hala daha cazip. Onun için talep yüksek” ifadelerini kullandı.

Gelecekte temiz enerjiyle ısınacağız

  • Enerjinin gün geçtikçe daha kıymetli hale geldiğini ve mutabakatla daha çevreci olduğunu belirten Demirdöküm CEO’su Alper Avdel, “Bizim sektörümüzde de bununla alakalı teknolojiler gelişiyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yenilenebilir enerjinin çok ciddi oranda artacağını görebiliriz” dedi. Sektörün yakın gelecekte güneş enerjisiyle çalışan ısı pompaları ve hidrojenle çalışan ürünlere yöneleceğini ifade eden Avdel, şu anda bu ürünlerin niş olarak pazara yeni sürülmüş durumda olduğunu belirtti. Alper Avdel, “Isı pompaları ve hidrojen bölümünde ciddi yatırımlarımız var. Hem teknolojiyi iyileştireceğiz hem de maliyetleri daha uygun hale getireceğiz” diye konuştu.
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