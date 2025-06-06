Komşuda analiz etiketi fırsatçılığı

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Semih Yazgan, Bulgaristan’ı ihraç ürünlerde 'analiz etiketi' adı altında fırsatçılık yaptığını söyledi. Yazgan, hafta içinde Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Gıda Güvenilirliği’ konulu panelde ihracatta en büyük sorunun Bulgaristan Gümrük Kapısı olduğunu aktardı. Yazgan, şöyle konuştu: “Bulgaristan Kapısı’na Türkiye Cumhuriyeti İhracatçılar Birliği her yıl minimum 50 milyon avro para veriyor. Orada Avrupa Birliği’ne giriş ülkesi olması sebebiyle analiz etiketi adı altında analiz yapıldığı belgesini alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir üründe normal koşullarda altı ayda bir bildirim çıkmaz ise artık o ürün analize tabi olmuyor.”