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Komşuda analiz etiketi fırsatçılığı

Komşuda analiz etiketi fırsatçılığı

Nazife Bardak
04:006/06/2025, الجمعة
G: 6/06/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Semih Yazgan, Bulgaristan’ı ihraç ürünlerde "analiz etiketi" adı altında fırsatçılık yaptığın söyledi.
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Semih Yazgan, Bulgaristan’ı ihraç ürünlerde "analiz etiketi" adı altında fırsatçılık yaptığın söyledi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Semih Yazgan, Bulgaristan’ı ihraç ürünlerde 'analiz etiketi' adı altında fırsatçılık yaptığını söyledi. Yazgan, hafta içinde Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Gıda Güvenilirliği’ konulu panelde ihracatta en büyük sorunun Bulgaristan Gümrük Kapısı olduğunu aktardı. Yazgan, şöyle konuştu: “Bulgaristan Kapısı’na Türkiye Cumhuriyeti İhracatçılar Birliği her yıl minimum 50 milyon avro para veriyor. Orada Avrupa Birliği’ne giriş ülkesi olması sebebiyle analiz etiketi adı altında analiz yapıldığı belgesini alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir üründe normal koşullarda altı ayda bir bildirim çıkmaz ise artık o ürün analize tabi olmuyor.”


İTİRAZ SÜRECİNDE RAF ÖMRÜ BİTİYOR

Ancak Yazgan, Bulgaristan’ın ürünlerin analize tabi olması için 5 ayın sonunda üründe kalıntı tespit ettiği iddiası ile bu durumun önüne geçtiğini belirtti. İtiraz sürelerinin ürünlerin raf ömründen daha uzun sürdüğünü belirten Yazgan, “Peki siz itiraz ediyorsunuz. İtiraz süreci 15 gün. 15 gün o mal orada bu itiraz süreci içeresinde kalıyor raf ömrü bitiyor” diyerek itirazların da ihracatçıyı mağdur ettiğini aktardı.


#Bulgaristan
#analiz etiketi
#fırsatçılık
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