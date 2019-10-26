Ekonomi Konut hesabında yeni dönem
EMLAK

Konut hesabında yeni dönem

Konut edinmeyi kolaylaştırmak amacıyla açılacak konut hesabı sisteminin işleyiş ve denetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Hesaptan yılda 2 kez para çekmek de mümkün hale geldi.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına ve devlet katkısına ilişkin hususlara yönelik esaslar yeniden düzenlendi.

Değişiklikle, konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Denetime ilişkin esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Birden fazla hesap mümkün

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, bir kişi birden fazla konut hesabı açabilecek. Ancak, bu hesaplardan yalnızca bir tanesi faal olabilecek. Açılacak diğer hesaplar pasif olarak kalacak. Önceki uygulamada, ödeme planının, katılımcının talebi üzerine dönem başlarında belirlenmesi uygulaması, hesaba işletilecek faizin de dönem başlarında yeniden belirlenmesi şeklinde genişletildi. Değişiklik bankalarda lira cinsinden özel cari hesap şeklinde de konut hesabı açılabilmesine imkan tanıyor.

Eksik tutarlar tamamlanacak

Yönetmelik değişikliğinden önce yeniden değerleme oranı uygulanmaması sebebiyle hesap bakiyesi alt limit üzerinden ödenmesi gereken tutarın altında kalan hesapların eksik kalan tutarları, bugünden itibaren 3 ay içerisinde bankalar tarafından katılımcılara bildirim yapılarak tamamlatılacak. Katılımcı bazında eksik yatırılan aylar ve tutarlara ilişkin bilgiler bakanlığa bildirilecek.

YILDA İKİ DEFA PARA ÇEKİLEBİLİR

  • Yönetmeliğe eklenen hükümler doğrultusunda, konut hesabına yapılması gereken asgari ödeme tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında yeniden belirlenecek. Birikim, konut alımı, hesabın bulunduğu bankaya belgelendiği anda, konutu satan kişiye aktarılabilecek. Şartların ihlali durumunda konut hesabına devlet katkısı ödenmeyecek ve hesap konut hesabı statüsünden çıkartılacak. Yönetmeliğin tanım maddelerinde yapılan diğer bir değişiklikle konut hesabından çekim hakkı getirildi. Bu kapsamda, katılım hesabı sahipleri, yılda iki defa, hesaba yatırılması şart olan minimum tutarın üzerindeki parayı çekebilecek. Ancak, çekim miktarı, hesabın açılış tarihi ile çekim yapılan tarih kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutar kadar olabilecek.

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