Konut satışında vites büyüten hamle: Faizsiz konut finansmanı artık BDDK denetiminde

Faiz hassasiyeti olan tüketicilerin tercih ettiği faizsiz konut edindirme sistemi artık yasal zemin üzerinde hizmet verecek. Kısa bir süre önce kamuoyunun gündemine giren Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması teklifi yasalaştı. Meclis'te kabul edilen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek, şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek.

EKONOMİ 10 yatırımcıdan yedisi Türkiye'de yeni konut alımına sıcak bakıyor

Kavramlar netleşti

Kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyeti ile ilgili yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla “organizasyon ücreti”, “tahsisat”, “tasarruf finansman faaliyeti” ile “tasarruf fon havuzu” gibi kavramlar ilave edilecek. Söz konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek. Tasarruf finansman şirketleri sadece konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edecek.

EKONOMİ Olası İstanbul depreminde 53 bin bina ağır hasar alacak!

Cayma hakkı var

Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sunamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Şirketler, tasfiye sürecinde yeni müşteri bulamayacak, sunulan plana uyulmaması veya söz konusu işlemlerin müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının tespiti durumunda BDDK kararıyla iradi tasfiye izni iptal edilecek. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir neden göstermeden cayma hakkına sahip olacak. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri iade edilecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkı bulunacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, diğer tasarrufları iade edilecek.

REKLAM

EKONOMİ Yabancıya konutta fiyat oyunu deşifre oldu: Yeni uygulama geliyor

USULE UYMAYANA AĞIR CEZA GETİRİLDİ

Gerekli izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Cezalar bununla da sınırlı değil. Kendisine devredilmiş koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu para, para yerine geçen evrak, senet veya diğer malları kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer mensupları 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Eyüp Akbal

MAĞDURİYET YAŞANMA İHTİMALİ SIFIRLANDI

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması teklifinin yasalaşmasıyla yeni bir dönemin başladığını belirten sektör temsilcileri, sektör büyüklüğünün ikiye katlanacağı ve mağduriyet yaşanma ihtimalinin sıfıra indirildiği görüşünde. Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, son 4-5 yılda sektöre art arda giren firmaların etkisiyle bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısının hızla arttığını ve neredeyse 100’e ulaştığını söyledi. Akbal, “Sistem dahilindeki katılımcı sayısının 350 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar bir sorun yaşanmamış olması sistemin risk içermediği anlamına gelmiyordu. Bu nedenle böyle bir kanun ortaya konulması hem sistemi güvence altına aldı hem de mağduriyet yaşanma riskini sıfıra indirdi. Konut satışlarındaki yüzde 15’lik pay ikiye katlanacak” dedi. Peşinat zorunluluğunun olmamasının özellikle dar gelirli ve birikimi olmayan kesim için bu modeli cazip kıldığını vurgulayan Akbal, ayrıca konut alımında 240 aya varan vade seçeneği sunabildiklerini söyledi.