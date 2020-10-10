​​Konut ve ofislerde teslimler hızlandı

Yüksek faiz ve koronavirüs sebebiyle frene basmak durumunda kalan inşaat firmaları, hükümetin aldığı arka arkya tedbirlerle yeniden hareketlendi. Birçok firmada devam eden inşaatlar tamamlanma aşamasına gelip teslimler başladı. Son teslim duyurusu haberi Sur Yapı’dan geldi. Sur Yapı’nın 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nde 660 daireden sona 900 dairenin daha teslimine başlandı. Sur Yapı’nın açıklamasına göre, projede, 660 dairenin teslimi haziranda yapıldı ve yaşam başladı. Projenin ilk etabı olan Park Etabı’nda yıl sonuna kadar 900 dairenin daha teslim edilmesiyle toplamda 1.560 daire sahipleriyle buluşmuş olacak. Projede yer alan Sur Cadde, cadde konsepti, modern mimarisi, kafe-restoranları ve hem daire hem ofis kullanımına uygun konutlarıyla Sur Yapı Antalya’nın ticaret ve yaşam merkezi haline geliyor.

İNŞAAT HIZLA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, ikinci etapta yer alan Sur Cadde’de ilerlemenin hızla sağlandığına dikkat çekilerek şu bilgilere yer verildi: “Sur Cadde’de kaba inşaatın yüzde 60’ı bitti. Projenin 1105 bağımsız bölümden oluşan Turkuaz sitesinin inşası da hızla devam ederken, kaba inşaatta yüzde 45 seviyesine gelindi. İnşa edilen mega şehirden, bugüne kadar ABD, Güney Kore, Rusya, Almanya, İngiltere, Kuveyt ve Mısır gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı, Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada ve Yunanistan gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları alım gerçekleştirdi.” Öte yandan altyapı çalışmalarının daha önce tamamlandığı projenin üst yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Projede okullar, 157 bin metrekare dev şehir parkı, hastaneler, ibadet alanları ve AVM, 1,3 kilometre uzunluğunda alışveriş caddesi bulunuyor.

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YENİ PROJELER SATIŞTA

İnşaat firmaları yeni projeler için de yavaş yavaş gaza basmaya başladı. Özellikle yılın son çeyreğinde yeni projeleri daha sık duyar olduk Ancak önceki yıllara göre sayının bir hayli düşük olduğunu da söylemeliyiz. Bunun en önemli gerekçesi yüksek faiz ve pandemi. İnşaat firmaları yüksek faiz ortamında daha az yeni proje lansmanına çıkıp eldeki stokları eritmek için çaba harcadı. Lansman öncesi satışlarda da artış dikkat çekiyor. Mint Levent Olive projesinde temeller atıldı ve inşaat yüzde 20 seviyesinde tamamlandı. 2 blok şeklinde yükselecek projede 1 oda 1 salon ve 2 oda 1 salon konutlar bulunuyor. Evlerin Mart 2022’de teslim edilmesi planlanıyor. Lansman öncesi fiyat başlangıcı da 555 bin lira olarak veriliyor. Mavera Homes projesi de İstanbul Başakşehir’de hayata geçiriliyor. Makro İnşaat ve Akyapı ortaklığı ile inşa edilen projede 2 oda 1 salon konu tipleri bulunuyor. İstanbul Levent’te inşa edilen Alya Teras projesi de Akkuş Gayrimenkul imzası taşıyor.

EVLER BAHÇELİ

2020 model projeler arasında yazlıklar da bulunuyor. Yalova Çınarcık’ta inşa edilen Dört Mevsim projesi 6 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip. İnşaat alanının 11 bin metrekare olarak belirlendiği projede villalar 5 oda 1 salon olarak tasarlandı. Mia Suites Bornova projesi de 500 milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçiriliyor. Projede 1 oda 1 salon ve stüdyo daireler bulunuyor. Mia Suites Bornova projesinde yer alan konutların 59 metrekare ile 85 metrekare arasında değişiyor. Bu yıl satışına başlanan diğer projeler Maritza İnşaat tarafından Beykoz’da inşaatına başlanan Maritza Vadi Evleri, İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı imzası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı güvencesiyle hayata geçirilen İdealist Koru projesi, Nidapark Küçükyalı’nın yeni etabı Büyükada olarak dikkat çekiyor. Avrupa Konutları Yamanevler 2. Etap projesi de satışa çıkan bir diğer proje olarak görünüyor.

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