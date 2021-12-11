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Konutta fırsatçılık diz boyu: Faiz indi fiyatlar uçtu

Dolardaki artışı ve faiz indirimlerini fırsata çevirmek isteyenler ev fiyatlarını uçurdu. Son iki ayda satılık konut zammı yüzde 50’ye dayanırken, 873 bin liradan satışa çıkan evler 1,3 milyon liraya, 550 bin olanlar 750 bine, 4.2 milyonluklar da 5,75 milyona yükseldi.

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Hamide Hangül Yeni Şafak
Konutta fırsatçılık diz boyu: Faiz indi fiyatlar uçtu
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Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini ve döviz kurundaki yükselişleri fırsata çevirmek ev sahipleri ve müteahhitler, İstanbul’da konut fiyatlarına bir zam daha yaptı.

Son iki ayda satılık fiyatlarında fiyat artışları yüzde 50’ye dayandı. Fırsat zammıyla 100 metrekare 2+1 konutlar ortalama 150-200 bin lira arttı. Metrekare ve oda sayısı arttıkça gelen zam oranları yukarı çıktı. Özellikle geniş ailelerin tercih ettiği, ortalama 120-180 metrekare 3+1 ve 4+1 daire tipindeki konut fiyatları iki ayda 1-1.6 milyon lira arasında zamlandı.

Böylelikle bu yıl ekim ayında 873 bin liradan satışa çıkan evler, kur ve faiz bahanesiyle 1.3 milyon liraya, 550 bin liradan alıcı bekleyenler 750 bine, 4,2 milyon liralık konutlar da 5,75 milyon liraya kadar çıktı. Böylelikle faiz indirim avantajı, fırsat zamlarıyla geri alındı.

38 BİN LİRA CEPTE

Oysa Merkez Bankası’nın 400 baz puan faiz indiriminin ardından kamu bankaları öncülüğünde konut kredisi faiz oranlarında indirime gidildi.

İlk olarak yüzde 1,37 civarındaki konut kredisi faizlerini yüzde 1,29’a, ardından yapılan ikinci güncellemeyle yüzde 1,20’ye kadar çekmeye başladı. Bankaların faiz indirimi öncesi 250 bin liralık 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksitlerde 4 bin 256 liradan 3 bin 942 liraya, toplam geri ödeme 511 bin liradan 473 bine geriledi. Böylelikle aylık taksitler 314 lira, vade sonunda faiz maliyeti 38 bin lira düştü.

600-850 bin liralık daireler kapışılıyor

  • Satılık fiyatlarında en fazla değişimin İstanbul Avrupa Yakası’nda, Beylikdüzü, Florya, Esenyurt, Cihangir, Küçükçekmece, Büyükçekmece’de, Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy, Zirverbey, Samandıra, Kartal, Ataşehir’de yaşandığı belirlendi. Satılık ilanları, art arda gelen firsat zamlarıyla İstanbul’da 600 bin liranın altında konut bulmanın güç olduğunu da ortaya koydu. İlana çıkan 600-850 bin lira aralığındaki evlerin de kısa sürede satıldığı görüldü.

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