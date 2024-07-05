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Ekonomi

Körfez ülkeleri ekimde İstanbul'da

İhracatta çıtayı yükselten Türkiye girişimlerine bir yenisini ekliyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 06:27 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Körfez bölgesindeki özel sektör ticaret ortaklarının neredeyse tamamı ekim ayında İstanbul'da ağırlanacak ve yeni ortaklıkların temeli atılacak. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Umman, Lübnan ve Ürdün'den temsilcilerin katılacağı toplantının ana gündem maddesi enerji, demir, çelik ve savunma sanayii olacak. Ekim ayında Türkiye'ye gelecek Körfez şirketleri ile görüşülecek konular arasında bu şirketlerin Afrika Kıtası’nın güneyinde yaptığı işler görüşülecek. Özellikle yüklenicilik yaptıkları işler ve bu bölgedeki olası fırsatlar üzerine değerlendirmeler yapılacak. Türkiye'nin Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ticaret yapılan ülkelerle olan mesafe ortalama 800 km'den bin 500 kilometrelere çıkarılacak. Bu ülkelerin çalıştığı üçüncü ülkeler ile de ortaklıklar için adımlar atılacak. Toplantıya Körfez ülkelerinin tamamından temsilciler gelmesinin bir diğer nedeni ise Ovaköy rotası için ön planlamaların yapılması olacak.


#Ekonomi
#Körfez
#İstanbul
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