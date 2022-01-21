Ekonomi Körfez ülkeleri Türkiye için hazırlık yapıyor 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Körfez ülkeleri Türkiye için hazırlık yapıyor: 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kısa dönemde Türkiye’ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklamasının ardından çok sayıda Körfez ülkesi Türkiye’ye yatırıma hazırlanıyor. Uzmanlar 2023 yılının ortalarına kadar Körfez ülkelerinden Türkiye’ye yaklaşık 50 milyar dolarlık bir yatırımın yapılacağını öngördüklerini dile getiriyor.

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Haber Merkezi İHA
Körfez ülkeleri Türkiye için hazırlık yapıyor: 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Türkiye ile BAE arasında geçtiğimiz kasım ayında yatırım anlaşmaları imzalanmıştı. (Foto: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan)

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri kısa dönemde Türkiye’ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

Yapılan açıklamayla birlikte uzun dönem soğuk ilişkiler yaşayan iki ülke arasında sıcak rüzgârlar estiği ve aradaki buzların erimesi dikkat çekmişti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ YATIRIMA HAZIRLANIYOR

Yaşanan sıcak gelişmeler körfez ülkelerine de etki yaparken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli bu oluşan havayla birlikte aralarında Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan’ın yer aldığı birçok ülkenin Türkiye’ye büyük yatırım planlarının olduğu bilgilerinin kendilerine geldiğini ifade etti.

50 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

İstanbuli, körfez ülkelerindeki ortakları ile sık sık görüştüklerini hatırlatarak, “Bölgedeki iş ortaklarımızdan olumlu haberler gelmeye başladı. Özellikle körfez ülkelerinden birçok iş insanı beni arayarak Türkiye’de yatırım yapmak istiyorlar. Bunun yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler hakkında da bilgi istediklerini bizlere bildiriyorlar. Biz yatırım uzmanı olarak 2023 yılı ortalarına kadar körfez ülkelerinden ülkemize giren yatırım miktarının 40 ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor ve hazırlıklarımızı o yönde gerçekleştiriyoruz. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim, bu söylediğim rakam devletler ve şirketler bazında olacak. Ülkeler arasında yapılacak olan anlaşma ve iyi ilişkiler oralarda yaşayan halkı da ülkemize çekecektir. Birçok körfez ülkesi vatandaşı tatillerini ülkemizde yaparak döviz bırakacak” dedi.

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