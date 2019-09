Körfez'de 5 yıldızlı iş fırsatı

190 ülkeden 25 milyon kişinin ziyaret edeceği Expo 2020 Dubai'ye, bir başka deyişle ‘Dünya Sergisi’ne 13 ay kaldı. Dubai’de dün açılan The Hotel Show 2019 Otel, Restoran Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı’na katılan 73 Türk firması, Körfez’de inşa halindeki otel ve restoranları yakın takibe aldı. Dubai World Trade Center’da gerçekleştirilen organizasyona 80’i aşkın ülkeden 30 bin ziyaretçi katılıyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın en büyüğü olan etkinlikte, 370 firma ve kuruluş stant açıyor. The Hotel Show’un Türkiye milli katılımını ilk kez bu yıl İstanbul Ticaret Odası (İTO) düzenliyor. Türkiye’den 73 firma bin 890 metrekarelik alanda ürün ve ekipmanlarını sergiliyor.

DUBAI'DE 700'DEN FAZLA OTEL VAR

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda yaptığı açıklamada, uluslararası konaklama endüstrisi ve turistlere yönelik ticaretin, sadece Dubai’de değil, Ortadoğu’da çok hızlı büyüdüğünü söyledi. Avdagiç, Körfez ülkeleri otel pazarının toplam değerinin planlama, tasarım, ihale ya da inşaat aşamasındaki projeleri de katınca 501 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi. Şekib Avdagiç, “Körfez ülkeleri genelinde şu anda 196 otel tasarım aşamasında, 708 otel inşa ediliyor, 94 otel ise planlama safhasında. Dubai'de ise Haziran 2019 itibariyle 700'den fazla otel ve 120 bin odası bulunuyor. Otel odası sayısının 2019 sonunda 132 bine, Expo 2020'nin başlayacağı Ekim 2020'de ise 160 bine ulaşması bekleniyor. Bütün bu oteller asansöründen, personel üniformasına ve duvarındaki boyasına kadar Türk girişimcimiz için büyük bir fırsat demek” ifadesini kullandı.

REKLAM

YENI İŞBİRLİKLERİNİN SİMGESI OLACAK

Avdagiç, “Otel çalışanı üniformalarından, düşük elektrik voltajı sistemlerine kadar konaklama ve restoran üzerine her ne varsa, A'dan Z'ye her şeyi burada görebiliyoruz. Otel müdürleri, mimarlar, tasarımcılar ve satın alma yöneticileri buraya geliyor. Bunu girişimcilerimiz için ciddi bir fırsat olarak görüyoruz” dedi. Türk dizilerinin Körfez ve Ortadoğu ülkelerinde evlerde ve otellerde büyük bir ilgiyle takip edildiğini hatırlatan İTO Başkanı, şunları kaydetti: “Şimdi hedefimiz o ki, girişimcilerimiz The Hotel Show Dubai’yi yeni bir başlangıç kabul edip, otel ve restoran ekipmanları ile de bu ülkelerde daha çok eve, otele ve restorana girsin. Körfez ve Ortadoğu’da otel ve restoran ekipmanlarının, mutfaklarımızın tüm dünyada büyük ilgi gören Türk dizilerimiz gibi dikkat çekmesini istiyoruz."

İTO'YU BU FUARA TAŞIYAN 3 SEBEP

Türk girişimcisini bu yıl fuara getiren üç önemli sebep bulunduğunu belirten Şekib Avdagiç, ilk sebebin Körfez ülkeleri ve BAE’nin turizm sektöründe ciddi bir yükseliş içinde olması olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Otel ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Dubai’de Expo 2020’ye kadar kalan 40 bin yeni otel odası inşa edilecek. İkinci önemli sebep; Körfez ve BAE’de, bu alanda yeterli yerel üretim bulunmuyor. Bu otellerin neredeyse tüm tedariki ithalat ile karşılanacak. Üçüncü belki de en güncel sebep ise Expo 2020'nin 20 Ekim 2020 ve 10 Nisan 2021 tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek olması. Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya'da düzenlenen ilk ‘World Expo’ olacak.Beş yılda bir gelecek iş yapma fırsatı oluyor."

REKLAM

The Hotel Show'dan notlar

* The Hotel Show Dubai 2019’daki Türkiye milli standında yer alacak trend alanında, ziyaretçilere Türk kahvesi ile simit ikramı yapıldı.

* The Hotel Show'a gelenler, mobilya, dekorasyon, tasarım, aydınlatma ve tekstil üzerine gerçekleştirilecek diğer dört fuara da katılma imkanı buluyor.

* Fuar şefin masası, housekeeping ve otel odası tasarımı gibi ilgi çekici yarışmalara da sahne oluyor.

* Alarm, güvenlik, pencere, kapı ve kilit aydınlatma, ayna, dekorasyon, mobilya, sanatsal aksesuarlar.

BAE’den İstanbul’a 6 ayda 15 bin 393 turist geldi

İstanbul'a gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 17 artış gösterdi.

Avdagiç, 2019’un ilk 6 ayında Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçi sayıları geçen yılın aynı dönemine yüzde 17 arttığını hatırlattı. Başkan, Birleşik Arap Emirlikleri ile çok yoğun bir turist trafiğimiz bulunmadığını kaydetti. Avdagiç, “İlk 6 ayda BAE'den 15 bin 393 bin kişi İstanbul'u ziyaret etti. Kişi başı milli gelirin 60 bin dolar olduğunu düşündüğümüzde, turizm gelirlerimizin artırılması adına önemli. Körfez ülkelerindeki 46 milyonluk turist potansiyeli ülkemizin 2023 hedefleri için önemli” dedi.