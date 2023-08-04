Körfez’de yoğun ticaret trafiği

Arşiv.
Eylül ve ekimde Türk ihracatçılar bölgedeki 5 ülkede mekik dokuyacak. 11-14 Eylül arasında Suudi Arabistan, 18-21 Eylül arasında Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri 1-4 Ekim Katar ve 10-13 Ekim arasında Bahreyn’e ticaret seferleri düzenlenecek. Özellikle savunma sanayii ve altın sektörünün öne çıkacağı görüşmelere tüm sektörlerden üreticiler katılabilecek. Ticari heyetlerin olumlu sonuçlanması durumunda sınırlardaki lojistik faaliyetlerin de artması bekleniyor. Ziyaretlerin Körfez’i Türkiye’ye bağlayan 17 milyar dolarlık Kalkınma Yolu’nda kritik role sahip Ovaköy Sınır Kapısı projesini de hızlandırması bekleniyor.