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Ekonomi

Körfez’de yoğun ticaret trafiği

İhracatçılar ekonomik potansiyeli yüksek Körfez ülkelerinden ayaklarını eksik etmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temmuz çıkarması yeni ziyaretlerle takviye ediliyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Eylül ve ekimde Türk ihracatçılar bölgedeki 5 ülkede mekik dokuyacak. 11-14 Eylül arasında Suudi Arabistan, 18-21 Eylül arasında Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri 1-4 Ekim Katar ve 10-13 Ekim arasında Bahreyn’e ticaret seferleri düzenlenecek. Özellikle savunma sanayii ve altın sektörünün öne çıkacağı görüşmelere tüm sektörlerden üreticiler katılabilecek. Ticari heyetlerin olumlu sonuçlanması durumunda sınırlardaki lojistik faaliyetlerin de artması bekleniyor. Ziyaretlerin Körfez’i Türkiye’ye bağlayan 17 milyar dolarlık Kalkınma Yolu’nda kritik role sahip Ovaköy Sınır Kapısı projesini de hızlandırması bekleniyor.



#Körfez Ülkeleri
#Ticaret
#Ekonomi
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