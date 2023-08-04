Körfez’de yoğun ticaret trafiği

Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta, Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Oma, Trabzon Limanı’nı ziyaret etti. Limanda incelemelerde bulunan Oma, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin bir başarı örneği olduğunu belirterek, “2003 yılında zorluklar yaşayan bir kuruluştan, şimdi borsaya katılan bir kuruluş var. Bunlar başarı hikayesi. Bu başarıların arkasında kararlı insanlar var” dedi.