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Ekonomi

Koruyucu aileye ayda 8 bin 895 lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarını 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttiklerini belirterek, "Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkartıyoruz” dedi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 16/01/2024 Salı
Güncelleme: 02:34 - 16/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Mahinur Özdemir Göktaş.
Mahinur Özdemir Göktaş.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarını 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttiklerini belirterek, "Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkartıyoruz” dedi.

SOSYAL ÖDEME TUTARI YÜZDE 50 YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildiğini söyledi. Yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıklayan Göktaş, şunları kaydetti: “Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkarıyoruz.” Bakan Göktaş, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da bin 874 liradan 2 bin 797 TL’ye yükseldiğini dile getirdi.

560 bin engelliye bakım yardımı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, geçen sene toplam 116,2 milyar lira “Evde Bakım Yardımı” yaptıklarını dile getirdi. Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yaptıkları bilgisini veren Göktaş, “Bu yılın ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardık” açıklamasını yaptı.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Destek
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