Koza Altın İşletmeleri çıtayı yükseltti: 5 yıllık projeksiyonu açıkladı

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11.02.2025 tarihinde, Danıştay 4. Dairesi'nin Kaymaz altın madeni 3.Maden Atığı depolama tesisi inşaatı için olumlu karar vermesi sonrası, gerekli izinlerin alınması ile faaliyete alınacak olup, çevre illerde bulunan altın cevherinin işlenmesi ile birlikte yaklaşık olarak 203.774 ons altın üretilmesi beklenmektedir.