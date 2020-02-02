Ekonomi Kozmetikte yerli atak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kozmetikte yerli atak

Yerli kozmetik şirketleri faaliyetleri ile küresel markalarla rekabette güç kazanıyor. Yıllık 100 milyon adet üretim hacmine sahip olan Morfose firması da 55 ülkeye ihracat başarısı ile adından söz ettiriyor. Grup CEO’su Salih Çıta, ABD ve İngiltere'deki büyümenin ardından, şimdilerde Latin Amerika'ya yoğunlaştıklarını söyledi.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz yıl 600 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan küresel kozmetik pazarı için Türkiye’den firmalar üretim ve ihracat potansiyelleri ile adından söz ettirmeye başladı. Bunlardan biri de Sora Kozmetik Grup şirketleri arasında yer alan ve 2016’da kurulan Morfose Cosmetics. Markayı, kuaförler gibi kozmetik alanındaki meslek profesyonelleri uzun zamandır tanıyor, ancak şirket şimdilerde ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

55 ÜLKEYE İHRACAT BAŞARISI

Türkiye’de 155 bin kuaföre hizmet veren Morfose Cosmetics, Aralarında Almanya, ABD, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Rusya’nın da olduğu 55 ülkeye ihracat yapıyor. Sora Kozmetik Grup Ceo’su Salih Çıta, ulaşan Morfose Cosmetics’in dört kategoride toplam binden fazla ürüne sahip olduklarını anlatıyor. Grup şirketlerine bağlı AR-GE merkezinde TÜBİTAK projeleri geliştirdiklerini ve dünyada örneği olmayan ürünler için çabaladıklarını anlatıyor. Yüzde yüz yerli sermaye ile faaliyet gösterdiklerini belirten Çıta, 2019’u yaklaşık 70 milyon dolar ihracat ile kapattıklarının altını çiziyor.

YÜZDE YÜZ YERLİ SERMAYE

Yıllık 100 milyon adet üretim hacmine sahip olduklarını aktaran Çıta, "2019’da 15 büyüdük, bu yıl asgari yüzde 20 hedefimiz var. Avrupa’nın yarıdan fazlasında ürünlerimiz yer alıyor. ABD ve İngiltere’de büyümeyi sürdürüyoruz” diyor. İngiltere ve ABD’deki şirketleri aracılığıyla Latin Amerika pazarında da gelişim gösterdiklerini ifade eden Çıta, “Özelikle lojistik avantajlardan dolayı İngiltere ve ABD’de ciddi yatırımlar var ve şimdiden satış hacmini artırdık" bilgisini verdi. “Bugün kaç tane yerli marka vardır raflarda?” diye soran Çıta, Türkiye’de kozmetik sektörünün en önemli sorununun yerli ve yenilikçi ürünlerin yeterli sayıda olmaması olarak değerlendiriyor.

YÜZLERCE AVROLUK ÜRÜNLE AYNI KALİTEDEYİZ

Salih Çıta

Sektördeki yerli markaların önemine dikkat çeken Salih Çıta ürünlerinin yüzlerce avroluk kozmetik markalarından farklı olmadığını şöyle anlatıyor: “Türkiye’de kozmetik sektörü ham maddede büyük oranda ithalata bağımlı. Dolayısıyla, o ünlü markaların hammaddeyi kaynakları ile bizimki aynı. Yani ürünlerin içeriği benzer tedarikçilerden sağlanıyor. Bugün Türkiye’de çok iyi üretim yapan firmalar var. Yurtdışından gelen birçok ürünle birebir kalitede diyebiliriz. Onların bizden farklı, ambalajının daha iyi olması, pazarlama ve markalaşmada tecrübeli olması ve sermayelerinin bizden daha fazla olması.”

Sora makine dünyada ilk 3'te

  • Çıta, 1981 yılında kurulan Sora Makine'nin, Türkiye’nin ilk Aerosol dolum makinesi üreticisi olarak TÜBİTAK KOSGEP iş birliği ile Türkiye’ye dünyanın 3’üncü teknoloji üreten firması olma unvanı kazandığını aktarıyor. Çatalca Serbest Bölge’de 8 bin metrekare alana yayılan tesiste, paketleme, kozmetik ve ilaç endüstrisinde üretim yapan en büyük üreticilerden biri olduklarını vurgulayan Çıta, diğer yandan şirketin çeşitli sektörler için çok sayıda anahtar teslim projesi bulunmaktadır. Çin dahil 21 ülkeye teknoloji satışı yapılmaktadır. Aynı zamanda Ar-Ge merkezidir. Sora Grup firmalarından Sora Makine, grup şirketleri olan Morfose ve Bebak için yüksek teknolojili kozmetik dolum makineleri üretmekte aynı zamanda tüm dünyaya ihracat gerçekleştirmektedir" ifadesini kullandı.

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