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Ekonomi

İletişim Başkanlığından 'kredi kartına üç ay peş peşe sadece asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak' iddialarına yalanlama

Bugün bazı basın yayın organlarında 'kredi kartına üç ay peş peşe sadece asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak' iddiası yer aldı. Manipülasyon amacı taşıyan iddiaya yalanlama ise kısa sürede İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. Merkez'den yapılan açıklamada söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." denildi.

Semih Bozkuş
23:00 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:15 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'kredi kartına üç ay peş peşe sadece asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak' iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir" denildi.

"Çalışma veya düzenleme bulunmuyor"

Açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışmasının veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “3 ay peş peşe sadece ‘asgari ödeme’ yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak” iddiası doğru değildir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesi bulunmamaktadır.

Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına kapatılmaktadır. Üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatılmaktadır.

Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır.

Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'in propaganda hesaplarının Esra Albayrak iddialarına yalanlama

Terör devleti İsrail'in propagandasını yürüten sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak manipülasyon kampanyası başlattı. İsrailli propaganda hesapları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile isim benzerliği bulunan bir vatandaşın sosyal medya hesabının Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğunu ileri sürdü. Tetikçi hesapların operasyon girişimini ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Söz konusu Esra Albayrak'a ait hesabın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığını açıklayan Merkez, İsrail'in daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına giriştiğini belirtti.


#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
#Kredi Kartı
#Asgari Ödeme
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