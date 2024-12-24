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Kredi kartlarında artık bu şifreleri kullanmak yasak: ATM kartını yutabilir

Kredi kartlarında artık bu şifreleri kullanmak yasak: ATM kartını yutabilir

Seren Som
11:2724/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcıların şifrelerinin bloke olma riski söz konusu olacak.
Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcıların şifrelerinin bloke olma riski söz konusu olacak.

Kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek için bazı şifrelerin kullanım yasağı bugün başladı. Yasak kapsamında tarih kombinasyonları ve popüler yıllar şifre olarak kullanılamayacak. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcıların şifrelerinin bloke olma riski söz konusu olacak. İşte o yasaklı şifreler...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartlarında kullanılan bazı şifrelerin kolaylığı nedeniyle artan dolandırıcılık vakalarını önlemek için harekete geçti. BDDK kolay tahmin edilen şifrelerin kullanımını yasakladı.
Yasak bugünden itibaren başladı.

Popüler tarihler, plakalar, sıralı rakamlar...

BDDK tarafından daha öncesinde doğum tarihleri banka ve kredi kartlarında kullanılmıyordu.

Yeni yasayla artık futbol kulübü tarihleri, şehir plakaları, önemli günler ve yıllar da şifre olarak konulamayacak.

"1453, 1881, 1938, 1903, 1905, 1907, 1961, 1919"
gibi kullanımı popüler olan yıllar da yasağa dahil olacak.
"6161, 5757, 3535, 3434" gibi yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklı şifreler arasında yer alacak.

Bloke olma riski var

Yeni düzenlemelerle şifrelerin ve kullanıcıların güvenliği artırılacak.
Eğer yasaklanan şifrelerinden biri kullanılırsa sistem otomatik olarak bir güvenlik uyarısı verecek.
Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcıların şifrelerinin bloke olma riski söz konusu olacak.
Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek.
Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.


#Kredi Kartı
#Şifre
#ATM
#Banka

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