Kripto gelirine yüzde 10 stopaj

Güler’in açıklamasına göre, 2025'te 4 bin TL olan bayram ikramiyesinde bir değişiklik öngörülmüyor. 17 milyonu aşkın emekli, bu yılki her iki bayramda da 4'er bin lira ikramiye alacak. Teklifte ikramiyeye yönelik bir düzenleme bulunmadığını belirten Güler, "Artış için özel kaynak lazım. Bölgemizde savaş var, tedarik zincirinde sıkıntı yaşanıyor. Bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.