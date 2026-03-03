Kripto gelirine yüzde 10 stopaj

AK Parti, 19 maddelik mali torba teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle kripto varlık piyasasına net bir vergi çerçevesi getirildiğini söyledi.
Teklife göre, hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transfer işlemlerinden on binde 3 işlem vergisi alınacak. Kripto varlıklardan elde edilen gelirler için yüzde 10 stopaj uygulanacak.
BEDELLİ ASKERLİK İÇİN YENİ TARİFE
Yeni teklifte bedelli askerlik gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarılıyor. Artıştan elde edilecek gelir Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. Düzenlemeyle birlikte halen yaklaşık 335 bin lira olan bedelli askerlik ücreti 420 bin liraya yükselecek. Çalışanların prime esas kazancından istisna tutulacak günlük yemek bedeli de 300 lira olacak.
DEPREMZEDELERE 490 BİN TL'YE KONUT
6 Şubat depremlerinin ardından hak sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir destek de hayata geçiriliyor. Afet bölgesindeki borçların 31 Aralık'a kadar peşin ödenmesi halinde konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim yapılacak. Depremzede vatandaş 490 bin lira ücretle ilk konutuna sahip olabilecek. Öte yandan bazı KDV istisnalarının niteliği değiştiriliyor. Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmetlerindeki 'tam istisna' uygulaması revize edildi. Yabancılara indirim hakkı kaldırılarak 'kısmi istisna'ya dönüştürülecek. Buna karşılık iktisadi işletmelerin konut kiralamaları KDV'den istisna tutulacak. Ayrıca inci, elmas ve diğer kıymetli taşlar yüzde 20 ÖTV kapsamına alınıyor.
'İKRAMİYEDE ARTIŞ YOK' SİNYALİ
- Güler’in açıklamasına göre, 2025'te 4 bin TL olan bayram ikramiyesinde bir değişiklik öngörülmüyor. 17 milyonu aşkın emekli, bu yılki her iki bayramda da 4'er bin lira ikramiye alacak. Teklifte ikramiyeye yönelik bir düzenleme bulunmadığını belirten Güler, "Artış için özel kaynak lazım. Bölgemizde savaş var, tedarik zincirinde sıkıntı yaşanıyor. Bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.