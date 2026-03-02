Türkiye’nin milli füze envanteri yeniden öne çıktı: Hangi sistem ne kadar etkili?

Türkiye’nin balistik füzesi var mı?

Türkiye’nin envanterinde halihazırda iki aktif balistik füze sistemi bulunuyor: BORA ve TAYFUN. Her iki füze de Roketsan tarafından geliştirildi.

BORA: 280 km menzilli balistik füze. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir aktif olarak kullandığı bir sistem. Parçacık etkili harp başlığı ve yüksek doğruluk oranıyla, stratejik kara hedeflerine karşı etkili sonuç veriyor. Komuta kontrol merkezleri, radarlar, hava savunma sistemleri ve lojistik üsler, Bora’nın hedef listesinde yer alıyor.

TAYFUN: 561 km test menziline ulaşan kısa menzilli balistik füze. Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi olarak öne çıkan Tayfun, ilk kez 2022 yılında Rize-Artvin Havalimanı’ndan test atışıyla kamuoyuna duyuruldu. J600T sisteminden sonra geliştirilen yeni nesil füze, hipersonik hız kabiliyetiyle düşman hava savunmalarına karşı oldukça zor tespit edilebilir bir yapı sunuyor.







