Türkiye’nin milli füze envanteri yeniden öne çıktı: Hangi sistem ne kadar etkili?

İran-İsrail gerilimi, Türkiye’nin güvenlik ve savunma alanlarını yeniden gündeme taşıdı. Yerli ve milli adımlarla güçlenen savunma sanayinde, İHA ve SİHA’lardan akıllı mühimmatlara, füze sistemlerinden zırhlı araçlara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Peki, Türkiye’nin kaç tane füzesi var, menzilleri ne kadar ve balistik füzesi bulunuyor mu? İşte Türkiye'nin füze envanteri.
İran ve İsrail arasındaki son çatışmalar sonrası ülkelerin hava savunma sistemleri ve füze kapasiteleri yeniden gündeme geldi. Türkiye ise geliştirdiği milli füzeler ile caydırıcılık gücünü artırıyor. İşte merak edilen milli füze sistemleri ve özellikleri...
Kara sistemlerinde kullanılan yerli füzeler
TAYFUN: 280+ km menzile sahip. Hipersonik hızlara ulaşabiliyor. Hava savunma sistemlerine yakalanmadan görev yapabiliyor. Gece-gündüz tüm hava koşullarında kullanılabiliyor.
BORA: 280 km menzil. Parçacık etkili tahrip başlığı taşıyor. Hedefleri arasında radar mevzileri, hava savunma sistemleri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler ve komuta merkezleri bulunuyor. Doğruluk değeri (CEP) 10 metre.
TRG-300 KAPLAN: Blok I konfigürasyonu 30-120 km, Blok II versiyonu ise 20-90 km menzile sahip. 300 mm çapında, 585-670 kg ağırlığında. Güdüm sistemi küresel konumlama destekli ataletsel navigasyon. Harp başlığı 105-190 kg.
TRG-230: 20-70 km menzilli. Sabit kara hedefleri, personel yığınağı ve radar mevzileri üzerinde yüksek hassasiyet sağlıyor. Lazer arayıcı başlıkla nokta vuruş kabiliyeti kazanabiliyor.
TRG-122: 18-30 km menzil. 122 mm çapında, 76 kg ağırlığında. Yaklaşmalı ve çarpma tapasıyla donatılmış. CEP değeri 15 metreye kadar düşebiliyor. 13 kg harp başlığına sahip.
TRG-107: Kısa menzilli, geniş alan baskısı sağlayan roket sistemi. Gece-gündüz ve tüm hava koşullarında kullanılabiliyor.
TRLG-230: Lazer güdümlü, 70 km menzilli topçu füzesi. Terminal safhada İHA tarafından işaretlenen hedefe yüksek hassasiyetle yöneliyor.
KARA ATMACA: 280 km menzile sahip seyir füzesi. Taktik kara araçlarından atılabiliyor. Sabit kara hedeflerine karşı stratejik vurucu güç sunuyor.
TRGK-300 Güdüm Kiti: TR-300 Kasırga Roketleri’ni güdümlü füzeye dönüştürüyor. Menzil 90 km’ye düşüyor ancak vurulabilirlik ve hassasiyet kazanılıyor.
ÇNRA Sistemleri: Çok namlulu roketatar sistemleriyle TR-107, TR-122, TR-300 gibi füzeler entegre şekilde kullanılabiliyor.
Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemi olarak dikkati çekiyor. Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece-gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilen füzenin, 8 kilometrelik menzili olduğu biliniyor.
Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS), taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemi olarak kullanılıyor. Lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı L-UMTAS füzesinin sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor. 8 kilometre menzile sahip füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebiliyor.
CİRİT Lazer Güdümlü Füze, kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yeni nesil füze olan CİRİT, güdümsüz 2,75” roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanırken, 8 kilometre menzili bulunuyor.
Gece ve gündüz operasyon yapabilecek ALPAGUT, 60 kilometrelik menziliyle hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturuyor.
Deniz ve kıyı savunmasında kullanılan milli füzeler
ATMACA: 250 km menzilli gemisavar seyir füzesi. Su üstü gemilere karşı kara, gemi ve denizaltı platformlarından fırlatılabiliyor.
ÇAKIR: 100+ km menzilli yeni nesil seyir füzesi. Düşük radar izi ve çoklu platform uyumluluğuyla öne çıkıyor.
TEMREN: 8 km menzilli tanksavar füze. Seahawk helikopterlerine entegre edilerek deniz hedeflerine karşı kullanılıyor.
AKYA: 50+ km menzilli ağır sınıf torpido. Denizaltılardan atılarak hem su üstü gemileri hem de düşman denizaltılarını hedef alıyor.
ORKA: 15 km menzilli hafif sınıf torpido. Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabiliyor, aktif/pasif sonar başlığıyla yönlendiriliyor.
SİPER Ürün-1: 100 km menzilli uzun menzilli hava savunma füzesi. Hava soluyan hedefler ve seyir füzelerine karşı kullanılıyor.
SİPER Ürün-2: 150+ km menzilli gelişmiş varyant. Balistik füzelere karşı stratejik bölgelerde görev yapacak şekilde tasarlandı.
HİSAR-A+: 15 km menzilli kısa menzilli hava savunma füzesi. Helikopter, İHA ve seyir füzelerine karşı kullanılıyor.
HİSAR-O: 25 km menzilli orta menzilli hava savunma füzesi. Sabit ve döner kanatlı uçaklara karşı görev yapıyor.
SUNGUR: 8+ km menzilli omuzdan atılabilen hava savunma füzesi. Mobil araçlara da entegre edilebiliyor, gece-gündüz görev yapabiliyor.
LEVENT: Kısa menzilli deniz hava savunma füzesi. İHA, SİHA ve düşük radar izli hedeflere karşı deniz platformlarında kullanılıyor.
ALKA: 750–1500 metre menzilli lazer ve elektromanyetik füze sistemi. Dron ve mini hava araçlarını etkisiz hale getirmek için geliştirildi.
Türkiye’nin balistik füzesi var mı?
Türkiye’nin envanterinde halihazırda iki aktif balistik füze sistemi bulunuyor: BORA ve TAYFUN. Her iki füze de Roketsan tarafından geliştirildi.
BORA: 280 km menzilli balistik füze. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir aktif olarak kullandığı bir sistem. Parçacık etkili harp başlığı ve yüksek doğruluk oranıyla, stratejik kara hedeflerine karşı etkili sonuç veriyor. Komuta kontrol merkezleri, radarlar, hava savunma sistemleri ve lojistik üsler, Bora’nın hedef listesinde yer alıyor.
TAYFUN: 561 km test menziline ulaşan kısa menzilli balistik füze. Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi olarak öne çıkan Tayfun, ilk kez 2022 yılında Rize-Artvin Havalimanı’ndan test atışıyla kamuoyuna duyuruldu. J600T sisteminden sonra geliştirilen yeni nesil füze, hipersonik hız kabiliyetiyle düşman hava savunmalarına karşı oldukça zor tespit edilebilir bir yapı sunuyor.