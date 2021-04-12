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Ekonomi Kripto para aramalarına dikkat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Kripto para aramalarına dikkat

Kripto para aramalarına dikkat

Kripto para fırsatçıları, küçük yatırımcının cebine göz dikti. Sözde finans şirketleri, sabit numaralardan arayıp yüksek kazanç vaadiyle vatandaşı kripto para alması için ikna etmeye çalışıyor. Uzmanlar, dolandırıcılık kokan bu tarz aramalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, “Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın ve herhangi bir yere para göndermeyin” uyarısı yapıyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Kripto para aramalarına dikkat
Fotoğraf: Arşiv

Küresel piyasalarda 2 trilyon doları geçen kripto para piyasasının denetimi ve vergilendirmesi konusundaki tartışmalar süredursun ülkemizdeki kontrolsüzlük almış başını gidiyor. Öte yandan, son günlerde 9 milyar dolarlık mevduat hesabın bozulduğu ve bu rakamın 3 milyar dolarlık kısmının coin piyasasına gittiği belirtiliyor.

Kripto para kumardan farksız
EKONOMİ
Kripto para kumardan farksız

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

  • Kripto yatırımcı sayısında dünyada 4’üncü sırada bulunan Türkiye’de artan bu ilgiyi fırsat bilenler, vatandaşları arayıp kripto para piyasasına yatırım yapmak için ikna ediyor. Çağrı merkezinden arama yapıldığı verilen konuşmalarda, “Paranızı şu piyasada değerlendirmek ister misiniz?”, “Yatırımlarınız katlanarak artması için yardımcı oluyoruz” gibi söylemler kullanılıyor. Çoğunlukla İstanbul’un il koduyla yapılan aramaların kimlerden geldiği belli değil. Görüşmelerde danışmanlık hizmeti verildiği söylenip; bol kazanç vadediliyor. Kripto para piyasası gibi son dönemin tartışmalı bir alanına küçük yatırımcı sürüklenirken, aynı zamanda kişisel bilgilerin güvenliği de riske gidiyor.

Naim Çetintürk
Naim Çetintürk

Ucuz elektrikli MG Türkiye’de
EKONOMİ
Ucuz elektrikli MG Türkiye’de

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ OLABİLİR

Telefonla dolandırıcılık yöntemlerinden bir yenisi ile karşı karşıya olabileceğimizi belirten uzmanlar kişisel bilgiler dahil olmak üzere herhangi bir finansal işlem yapılmaması konusunda uyarıyor. Kara para aklama ve terörün finansmanı gibi faaliyetlerde de kullanıldığı bilinen kripto para piyasasında, denetimsizlik kol gezerken dikkatli olunması gerekiyor.

  • Hal böyle olunca fırsatçılara gün doğuyor. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk “Yurt dışından arayıp, farklı ülkelerin yasal otoriteleri tarafından denetlendiğini, sertifikası veya lisansı olduğunu ifade eden kurumlara itibar edilmesi ciddi riskler barındırıyor” ifadesini kullandı.

Kripto parada yeni rekor: İki trilyon doları aştı
EKONOMİ
Kripto parada yeni rekor: İki trilyon doları aştı

Kripto para piyasasının ülkemizde herhangi bir regülasyona tâbi olmadığını belirten Naim Çetintürk şunları söyledi:, “Bu alanda işlem yapmayı düşünen, bilhassa küçük yatırımcıların aldıkları riskin farkında olmaları ve yatırım yapacakları kurumu iyi seçmeleri gerekir. Piyasalarla ilgili olarak başta Youtube olmak üzere çeşitli yayın platformlarında “yatırım tavsiyesi değildir” şeklinde belirtilmesine karşın aktarılan görüş ve fikirler yatırımcıları mağdur edebilir. Burada vatandaşlarımıza tavsiyemiz; herkesçe bilinen muteber ekonomistler ve uzmanlar dışındaki kişilerin görüşleri ile mümkün olduğunca hareket etmemeleri, bunun yerine birçok aracı kurumun yayınladığı günlük bültenler ve piyasa analizlerinden yararlanmalarıdır.”

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