Lagarde'dan kripto para çıkışı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kripto para birimlerinin “hiçbir şeye dayanmadığını”; riskleri anlamayan, her şeyi kaybedebilecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayabilecek insanlar için endişeli olduğunu, bu yüzden bu piyasanın düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Hollanda televizyonuna konuşan Lagarde, önümüzdeki dört yıl içinde meyvelerini vermeye başlayabilecek olan AMB’nin dijital euro projesi ile çelişen açıklamalarında kriptonun değerine şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Bu açıklamalar, dijital para birimleri Bitcoin ve Ether’in geçen yılın zirvesine göre %50 düştüğü ve kripto paraların önemli bir dalgalanma yaşadığı bir dönemde geldi. Lagarde, “Benim şahsi değerlendirmem, hiçbir değeri olmadığı, hiçbir şeye dayanmadığı, bir güvenlik çapası olarak hareket edecek hiçbir temel varlık olmadığı yönünde” dedi.

FOTOĞRAF 10 ​Yapısı gereği ortaya çıktığı günden bu yana birçok kez sert iniş ve çıkışın yaşandığı kripto para piyasası, enflasyondaki artış ve bu paralelde oluşan yüksek faiz ortamı ile kasım ayından bu yana ağır darbe aldı.<br> Terra platformu tarafından bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek amacıyla çıkarılan stabil coin LUNA'da yaşananların ardından güvenin sorgulanması ise çöküşü hızlandırdı.<br> Gelinen noktada ilk 10'da gösterilen ve çok sayıda yatırımcısı bulunan LUNA'nın değerinin sıfırlanması ve Binance'den delist edilmesi, sabit coinlerdeki istikrarsızlığın piyasanın geneline sıçramasıyla sonuçlandı.<br> Bu gelişmelerle analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin 558,6 milyar dolarla en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlık olurken, ikinci sırada 237,6 milyar dolarla Ethereum geliyor.<br> Bitcoin'deki düşüş 7 haftada yüzde 40'a dayandı<br><br>Blokzincir teknolojisine sahip kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, geçen yılın kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kırdı.<br><br>O tarihten bu yana düşüşe geçen Bitcoin'in fiyatı, bu ay piyasada oluşan istikrarsızlık ortamı ile 24 bin 500 dolara kadar gerileyerek 1,5 yılın en dip seviyesini gördü. Bitcoin'in fiyatı böylece zirvesinden yüzde 64,5 düşüş kaydetmiş oldu. Bitcoin'in fiyatı mart sonunda kayıplarının bir kısmını telafi ederek 48 bin doların üzerini görse de o tarihten bu yana üst üste 7 haftayı da değer kaybıyla tamamladı ve 29 bin 100 dolar seviyelerinde dengelendi. Böylece, nisan başından bugüne kadar geçen 7 haftalık süreçte Bitcoin'in fiyatındaki kayıp yüzde 40'a dayandı.<br> Ethereum'un fiyatı 7 haftada yarıya yakın indi<br><br>Kripto paralar arasında en yüksek ikinci piyasa değerine sahip Ethereum'un fiyatı da geçen yılın kasım ayında 4 bin 870 dolarla zirveyi görmüş, o tarihten sonra düşüş trendine girmişti. Sabit coinlerdeki düşüşün sıçramasıyla nisan başında bulunduğu 3 bin 590 dolar seviyelerinden 1.925 dolara kadar gerileyen Ethereum'un fiyatı, arka arkaya 7. haftayı da kayıpla kapatarak 1.960 dolar seviyesinde dengelendi. Ethereum'da söz konusu 7 haftanın kaybı yüzde 45 oldu.<br> Dijital varlıklar en önemli sınavını veriyor<br><br>Uzmanlar, kripto para piyasasının önemli bir parçası olan sabit coin Luna'nın çöküşünün, tüm sektör üzerinde hala öngörülemeyen etkilere sahip olduğunu belirtiyor. Yüksek enflasyon ve faiz ortamı nedeniyle riskli varlıklardan kaçışın arttığı bir ortamda kripto varlıklara yönelik güvenin sorgulanmasının piyasadaki oynaklığı artırdığını vurgulayan uzmanlar, istikrarsızlığın giderilmesi açısından net bir düzenleyici mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.<br><br>Uzmanlar, ortaya çıktığı günden bugüne birçok hızlı iniş ve çıkışın deneyimlendiği kripto paralardaki son yaşananların, dijital varlık ekosistemi için en önemli sınavlardan biri olduğuna işaret ederek, yatırımcının risklerini iyi tartmaları gerektiğini kaydetti.<br> Kripto paralar 7. haftayı da kayıpla kapattı: Piyasadan yaklaşık bir trilyon dolar silindi Yüksek enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla kripto para piyasasında geçen yılın kasım ayında başlayan düşüş devam ederken, LUNA'da son yaşananlar nedeniyle güvenilirliğin sorgulandığı piyasada Bitcoin ve Ethereum üst üste 7'nci haftayı da kayıpla tamamladı. Nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine gerilerken neredeyse 1 trilyon dolar piyasadan silinmiş oldu.

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AMB Başkanı çıkarılması halinde dijital euronun ise farklı olacağını belirtti. Kendisinin olmasa da oğlunun kripto yatırımları olduğunu belirten Lagarde, oğlunun “özgür bir adam” olduğunu ifade etti.

Diğer bazı AMB yetkilileri de bu konuda endişelerini dile getiriyorlar. AMB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panettanisan ayında kripto varlıkların “yeni bir Vahşi Batı yarattığını” ve 2008’deki yüksek faizli mortgage kriziyle paralellik gösterdiğini söylemişti.

FOTOĞRAF 8 Yüksek enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla kripto para piyasasında geçen yılın kasım ayında başlayan düşüş devam ederken, LUNA'da son yaşananlar nedeniyle güvenilirliğin sorgulandığı piyasada Bitcoin ve Ethereum üst üste 7'nci haftayı da kayıpla tamamladı. Yapısı gereği ortaya çıktığı günden bu yana birçok kez sert iniş ve çıkışın yaşandığı kripto para piyasası, enflasyondaki artış ve bu paralelde oluşan yüksek faiz ortamı ile kasım ayından bu yana ağır darbe aldı. Terra platformu tarafından bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek amacıyla çıkarılan stabil coin LUNA'da yaşananların ardından güvenin sorgulanması ise çöküşü hızlandırdı. Gelinen noktada ilk 10'da gösterilen ve çok sayıda yatırımcısı bulunan LUNA'nın değerinin sıfırlanması ve Binance'den delist edilmesi, sabit coinlerdeki istikrarsızlığın piyasanın geneline sıçramasıyla sonuçlandı. Kripto paralardaki çöküş analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine de yansıdı. Nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin 558,6 milyar dolarla en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlık oldu. ikinci sırada 237,6 milyar dolarla Ethereum geliyor. Kripto para piyasasında büyük kayıp: Bir trilyon dolar silindi Nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine gerilerken neredeyse 1 trilyon dolar piyasadan silinmiş oldu. BiP'te paylaş

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