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Ekonomi Piyasanın sicili kabarık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kripto para piyasasının sicili kabarık

Piyasanın sicili kabarık

Kripto para borsası Thodex örneği, piyasanın denetimsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Denetimsizlik ve devlet garantisi olmaması nedeniyle riskli yatırım olarak görülen piyasanın geçmişinde de birçok dolandırıcılık olayı var. Çoğu şirket iflas açıkladıktan sonra paraları iç ediyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Kripto para piyasasının sicili kabarık
Arşiv

Küresel çapta popülaritesini hızla arttıran kripto paralarda dolandırılan miktarda yıldan yıla hızla artıyor. Denetimsizlik ve devlet garantisi olmaması nedeniyle riskli yatırımlar arasında görülen ve regülasyona ihtiyaç duyan piyasanın geçmişinde de birçok dolandırıcılık olayları var. Yapılan araştırmalar dolandırılan toplam resmi miktarın 2021’de rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.

BİR SÜRE SONRA İFLAS AÇIKLIYORLAR

Bu konudaki en büyük skandallardan biri Mt. Gox olarak gösteriliyor. Japonya merkezli kripto para platformu Mt. Gox 2010 yılında faaliyete geçti. Nisan 2014’te ise 850 bin adet Bitcoin’in çalındığını açıklayan firma bir anda iflas açıkladı. O dönemde söz konusu kayıp 450 milyon dolar seviyesindeydi. Ülke hükümeti araştırma başlatsa da kaybolan paraların büyük bölümü geri dönmedi.Bir diğer skandal ise Teksaslı Brendon Shavers’a ait. 2011 yılında kurulan Bitcoin Savings & Trust, bitcoinini kendi hesaplarına getirenlere yüzde 7 faiz vaat etti. 2012 yılında ise şirket faizleri ödemedi ve iflasını açıkladı. Hong Kong merkezli Mycoin de kripto para piyasalarının önemli skandallarından birine imza attı. Mycoin 2014’te yatırımcılarına 90 Bitcoin yatırmaları durumunda kısa sürede yüzde 150 kazanç teklif etti. Ağustos 2015’te platformun dolandırıcılık yaptığı tespit edildi, yatırımcının buradaki kaybı ise 400 milyon dolar oldu.

HEP AYNI VAAT

Güney Afrika merkezli kripto para platformu MTI geçen yılın en büyük skandalı olmuştu. Yasal süreç devam ederken, yatırımcıların şimdilik kaybının 540 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Güney Kore merkezli CoinUp da müşterilerine 10 hafta içerisinde yüzde 200’e kadar getiri elde edecekleri sözünü veriyordu. Tabii ödemeleri iddia ettiği gibi yatırımları değil yeni kullanıcılardan topladığı paralarla yapıyordu. Her ponzi düzeni gibi CoinUp da 2019 yılında iflas etti. CoinUp Kurucusu 16 yıl hapse mahkum edilirken yatırımcıların yaklaşık 384 milyon doları henüz geri ödenmedi.

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