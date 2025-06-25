Kripto para transferine günlük limit

Karapara aklama yöntemlerinde ön plana çıkan kripto işlemlerinin kontrol altına alınması için yeni ek önlemler geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirleriyle mücadele kapsamında kontrolleri sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını isteyecek. Bu önlemlerin başında kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmeleri geliyor.





İŞLEMLERE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak. Kara para aklamayı engellemek için seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek. Yapılacak düzenlemeye göre anılan işlemler, bu varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, en az 72 saat olarak uygulanacak.





GÜNLÜK 3 BİN AYLIK 50 BİN DOLAR

Şüpheli fonların, hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek. Bu amaç doğrultusunda "stabil kripto para" adıyla bilinen, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ilave kısıtlamalar getirilecek. Buna göre, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Seyahat kuralı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.



