Kripto paralarda çöküş sürüyor: 253 milyar dolarlık kayıp var

Son günlerde sabit coin TerraUSD(UST) çalkantısına sahne olan kripto para piyasasına dün bir darbe de ABD enflasyon verisinden geldi.

ABD'de nisan ayı enflasyonu yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştı.

Enflasyondaki yükseliş Fed'in beklenenden daha sert sıkılaşma adımları atacağına dair beklentiyi artırdı. Bu beklenti aynı anda resesyon riskinin de ufukta daha net görülmesine yol açtı.

LUNA'DA KAYIP YÜZDE 97'Yİ BULDU

Dün değeri 1 dolarda sabit durması gereken UST 0.36 dolara kadar indi. Terra ağının kripto parası LUNA'da ise kayıp yüzde 97'yi buldu. LUNA düşüş öncesinde piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alıyordu. Bu kadar bilinen ve popüler bir projede yaşanan kriz piyasa genelinde satış baskısı oluştu.

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BİTCOİN 28 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Bu baskı enflasyon verisiyle birleşince adeta büyük bir çöküş yaşandı. Veri öncesi 31.000 dolar üzerinde seyreden Bitcoin 30.000 dolarlık psikolojik seviyenin altına düştü. Son dönemlerde kripto paraların hareket ettiği Nasdaq'ta yüzde 3.2'lik düşüş kaydedilirken bu düşüşle kripto para satışları da hızlandı.

Habertürk'te yer alan haberdeki bilgilere göre; Bu sabah itibarıyla Bitcoin yüzde 12 düşerek 27.500 dolara geriledi. Bitcoin böylece Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Son 1 haftada ise yüzde 30 düştü. LUNA'nın yarattığı güvensizlik altcoinlerde daha büyük bir satış getirdi. Ethereum son 24 saatte yüzde 20 gerileyerek 1.870 dolara indi.

AVAX'DA YÜZDE 33 DÜŞÜŞ

Binance Coin yüzde 22 değer kaybederken, Ripple yüzde 29, Solana yüzde 31, Cardano yüzde 28, Dogecoin ise yüzde 29 düştü. LUNA Vakfı'nın rezerv para olarak kullandığı Avalanche (AVAX) ise yüzde 33 düşüşle 28 dolara indi.

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LUNA ise düşüşünü sürdürdü ve son 24 saatte yüzde 96 kaybederek 0.36 dolara geriledi.

Bunda UST'nin 0.70 dolarla bir türlü 1 dolara çıkamaması etkili oldu. Bunun yanında LUNA Vakfı'nın bir kurtarma planı için yatırımcılarla görüştüğü bildirildi. ABD basını görüşmelerin şu ana kadar olumsuz geçtiğini belirtti.

FOTOĞRAF 12 Ev almayı planlayan vatandaşlar için, birinci el ve ikinci el konutta fırsatlar sunan ‘‘konut finansman paketi’’ geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Konut kredisi faiz oranlarındaki azalış, konut satışlarında artışa sebep olması beklenirken, konut fiyatlarındaki anlık artış yatırımcılarda endişeye sebep oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım şunları ifade etti:<br>‘‘2020 yılından bu yana konut satışlarında ciddi fiyat artışları söz konusu. Artan konut fiyatları beraberinde konutlara olan talebin düşmesine neden olması gerekirken 2020 yılından beri konut fiyatları artmasına rağmen konutlara olan talep de artıyor. Normalde fiyatı artan bir malın talebinin düşmesi olağan iken son yıllarda yaşanan bu pozitif ilişki hayret verici bir durum’’ dedi. Konut Finansman Paketi’nin detayları ise şu şekilde; -İlk Evim Konut Finansman Paketi: Birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 10 yıl vadeli, yüzde 0.99 faizli konut kredisi. -Genişletilmiş Konut Finansman Paketi: Birinci ve ikinci el konutlarda uygulanmak üzere, 10 yıl vadeli, yüzde 0.89 faizli konut kredisi. -İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi: 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek, 36 ay vadeli toplam 20 milyar TL finansman paketi. Bakanlar Kurulu kararı ile kredilerin 0,89 ile 0,99 oranında kullandırılması, birçok yatırımcı için avantaj sağlarken konut satın almak için elinde parası olan vatandaş konut almayı daha kârlı görmekle birlikte sadece konutu almak için elinde peşinatı olan ve kredibilitesi yeterli olan vatandaşın ise yine borçlanarak konut alımına yöneleceğini belirten Yıldırım, şunları ifade etti: ‘‘Kira getirisi sağlayan konutların fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselişe geçmesinden kaynaklı borçlanma maliyetinde azalma olsa bile artan konut fiyatlarının düşeceğine işaret etmemektedir. Konut kredisine tanınan finansman kolaylığının yanı sıra inşaat sektörü için teşvik ve kredi kolaylıklarını sağlayan düzenlemelerin hayata geçirilip, finansman maliyetlerinin iyileştirilmesi gerekiyor. Ancak bu sayede konut piyasasının arz yönüne doğru konut fiyatlarında meydana gelen ciddi artışların önüne geçilebilir’’ dedi. Diğer taraftan inşaat sektörü enflasyon ile mücadele etmekte zorlanıyor. Demir, çimento ve benzer birçok girdiye ait maliyetin tavan yaptığı dönem içerisinde yeni yapılacak konutların fiyatlarında da büyük artışların yaşanmasının olağan olduğunu belirten Yıldırım, bu durumda hem yatırımlık konut alımları yapanlar yüksek enflasyonun neden olduğu maliyet artışları hem yeni yapılan hem de ikinci el ev fiyatlarını ciddi oranda yukarı taşıyacağını vurguladı. Mayıs ayı başı itibarıyla yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayrıldığını belirten Doç. Dr. Hakan Yıldırım, TOKİ öncülüğünde daha uygun vadelere bölünmüş ve daha ucuz konut yapımının artırılmasının, konut arzında artışa sebep olacağını ve bu sayede fiyat artışlarının önüne bir set çekilmiş olacağını vurguladı. Yeni kredi paketleriyle vatandaşların TOKİ konutlarına ilgisi artabilir 10 yıl vadeli düşük faizli kredi paketi geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, konut almak isteyenler için büyük bir fırsat ortaya çıkmıştı. Üç ayrı paketin sunulduğu konut finansmanı hem ev alacakları hem de inşaat sektörünü ilgilendiriyor. Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım, konut kredisi sonrası artan ev fiyatlarını ve taleplerini değerlendirdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi. Brüksel'de bir araya gelen AP Çevre Komitesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen \"55'e Uyum-Fit for 55\" paketini görüştü. Komite üyesi milletvekilleri, çeşitli araçlara yönelik yeni karbon emisyon standartları belirleyen düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 46 \"evet\", 40 \"hayır\" ve 2 \"çekimser\" oyla kabul etti. 2035'TEN İTİBAREN SIFIR EMİSYON<br><br>Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. SATIŞI YAPILAMAYACAK<br>Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak. Öte yandan, milletvekilleri 2030 yılı için otomobillerinin emisyon düşürme hedefinin yüzde 55'ten yüzde 70'e çıkarılmasına ise destek vermedi. Bu aşamadan sonra düzenlemeye ilişkin pozisyon AP Genel Kurul Oturumu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak. AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor. Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Buna göre, 2035'ten itibaren söz konusu otomobillerin satışı yapılamayacak. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Altın fiyatları için son dakika haberleri yatırımcılar tarafından 12 Mayıs Perşembe günü de araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD enflasyon verisi ile beraber altın fiyatları 3 ayın dibini gördü. Fed'in gelecek dönemde politika faizinde izleyeceği yöne kilitlenen piyasalar yakından takip edilirken bugün de sabah saatlerinden itibaren \"12 Mayıs 2022 cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?\" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son bilgiler.. GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 911,33<br>SATIŞ(TL) 911,52 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.507,00<br>SATIŞ(TL) 1.529,00 YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 3.013,00<br>SATIŞ(TL) 3.059,00 CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 6.017,00<br>SATIŞ(TL) 6.096,00 GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE<br><br>Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününe 905 liradan başlayan gram altın 894 liraya kadar geri çekildikten sonra 899 liradan kapandı. Bugüne 899 liradan başlayan gram altın 900 lira kritik seviyenin üzerinde 909 liradan işlem görüyor. Bu gelişmeyle birlikte gram altında günlük değer kazancı yüzde 1’in üzerine çıktı. ANALİSTLER NE DİYOR? <br><br>Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi. BU VERİLERE DİKKAT!<br><br>Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti. ALTINDA ALIM FIRSATI<br><br>Gram altında 900 TL ve eğer yakalanabilirse 900 TL altındaki seviyeler şu anda fırsat olarak nitelendiriliyor. Ons altında 2 bin dolar seviyeleri görülürse gram altının da 930-940 lira seviyelerine çıkması bekleniyor.<br><br> Ayrıca gram altının Temmuz ve haziranda önce 1000 lira, devamında 1200 ve yılın tamamında yükselişlerin 1450 lira seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin: Tarih verildi Altın fiyatları, gram altın çeyrek altın yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Canlı ve anlık altın fiyatları grafiklerini inceleyen yatırımcılar, "bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte 12 Mayıs altın fiyatlarında son durum bilgileri... BiP'te paylaş

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