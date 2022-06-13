180 milyar dolar buhar oldu: Kripto paralar resmen eridi, bir buçuk yılın dibini gördü

Kripto para piyasaları küresel ekonomideki çalkantıyla birlikte gerilemesini sürdürüyor. ABD ekonomisinde enflasyona karşı alınan önlemlerin zayıf kalması, faiz artırım hızının yetersiz olması ve ABD'nin adım adım resesyona yaklaşmasından dolayı kripto paralardan kaçış devam ediyor.

ARALIK 2020'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Cuma günü ABD enflasyon verisiyle 30 bin doların altına gerileyen Bitcoin hafta sonu da düşüşünü sürdürerek dün 28 bin doların altına gerilemişti. Bugün ise Asya piyasalarının açılmasıyla yeni bir satış dalgası geldi. Sabaha karşı Bitcoin 25 bin 102 dolara gerilemesinin ardından 26 bin dolara geri yükseldi. Bitcoin böylece Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Son yaşanan kısmi telafiye rağmen günlük düşüşü yüzde 5.2 oldu.

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Bitcoin Kasım 2021'de 69.000 doları aşarak tarihi zirvesini görmüştü.

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BİTCOİN VE ETHEREUM'DA KAYIP

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para konumunda bulunan Ethereum ise bugün yüzde 5.9'luk düşüşle bin 380 dolara geriledi. Son düşüşlerle beraber Bitcoin 1 haftada yatırımcısına yüzde 16, Ethereum ise yüzde 26 kaybettirmiş oldu.

Bugün düşüşler kripto para piyasasına yayılmış durumda. Binance Coin yüzde 4.6, Cardano (ADA) yüzde 5.1, Ripple yüzde 2.2, Solana yüzde 8.6, Dogecoin ise yüzde 5.2'lik günlük değer kaybı yaşadı.

AGRESİF SIKIŞTIRMA ADIMLARI ATILACAK

Kripto para piyasasında düşüş cuma günü ABD'de mayıs ayı enflasyonunun açıklamasıyla başladı. Mayısta ABD'de yıllık enflasyon yzüzde 8.3'lük beklentiye karşın yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine ulaştı.

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Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından Fed'den önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklentisi güçlendi. Hatta Barclays analistleri veri sonrası yaptığı güncellemeyle Fed'den gelecek çarşamba 75 baz puanlık faiz artırımı beklediğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell son yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için gerekirse daha agresif sıkılaştırma adımları atabileceklerini belirtmişti.

DHA

180 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

ABD enflasyon verisi açıklandığında kripto parAların toplam piyasa değeri 1 trilyon 233 milyar dolar seviyesindeydi. Bu sabah ise toplam değer 1 trilyon 53 milyar dolara düştü. Yani piyasada 3 günde 180 milyar dolar buharlaşmış oldu.

GÖZLER FED'DE OLACAK

Piyasalarda gözler bu hafta Fed'in faiz kararında olacak. Fed'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekliyor. Tabii faiz kararı kadar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

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