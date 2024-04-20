Kripto yasasında geri sayım

Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi. Yeni tasarı ile birlikte, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve kara para aklanmasının engellenmesi hedefleniyor. Düzenleme kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı ile alım satım yapanların uyacakları ilkeleri belirleyecek. Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak. Kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek. Kanun yasa henüz netleşmese de, konunun uzmanları kaldıraçlı işlemler hakkında sıklıkla düzenleme vurgusu yapıyor.





KALDIRAÇLI İŞLEMLERE YAKIN TAKİP

Birçok insanın ocağını söndüren Kripto para kaldıraçlı (vadeli) işlemleri hakkında konuşulan iyileştirme merakla bekleniyor. Böylece, hesapta tutulan paranın 125 katına kadar kısa/uzun yönlü işlem açabilme olanağı tanıyan kaldıraçlı işlemler borsalarındaki paranın yereldeki ve küreseldeki takibi sağlanacak. Uzmanlar, bu adımın Türkiye'nin blok zincir teknolojisinde daha fazla yatırım çekmesine olanak sağlayacağını belirtiyor. Düzenlemenin önemli bir diğer unsuru işlem vergisi. Yasa tasarısının kanunlaşmasıyla, belirli bir sınırı geçen kripto para kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor. Böylece kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.





SEKTÖR DAHA ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR SEVİYEYE GELİR

Kripto varlıkların saklanmasıyla ilgili şartlar da yeni tasarıda yer alacak. Kripto Varlık Analistleri; yasa tasarısının borsa tarafında bazı şartların giderilmesini hedeflediğini ve kripto varlıkların saklanmasıyla ilgili şartların geleceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin kripto para ekosistemi ve blockchain teknolojisinde doğru adımları atması halinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olabileceğini ifade etti. Düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e sunulması bekleniyor. Yeni yasa, Türkiye'nin kripto para piyasasını daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.





Yüksek kazanç isteği can kaybı getirdi

Yapılacak olan düzenleme, bu piyasalarda bilinçsizce hareket eden veya yüksek paralar kaybeden kişileri de korumayı hedefliyor. Uzun yıllardır yakından takip edilen piyasada devletin regülasyonuna ihtiyaç duyuluyordu. Sosyal medyada 'BillMunny' kullanıcı adı ile tanınan Kripto Para Fenomeni Doktor G.Ö, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonunda intihar etmişti. Doktorun kripto para sektöründe yatırımcı ve bu alanda paylaşım yaptığı tespit edildi. Doktor G.Ö.'nün "BillMunny" isimli sosyal medya hesabından kripto kayıplarıyla ilgili paylaşımda bulunmuştu. İntihar hadisesinin bu mesajdan kısa bir süre sonra yaşanması, söz konusu intiharın yaşanılan kaldıraçlı işlem sonucu maddi kayıp kaynaklı meydana geldiği tahminlerine neden oldu.



