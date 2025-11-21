Kritik G20 Liderler Zirvesi öncesi Türkiye'nin ticaret karnesi belli oldu: İhracatta rekor

G20 ülkeleri, dünya gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 85'ini, küresel ticaretin yüzde 75'ini oluşturuyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 19 üye ülke ile Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliğinin yer aldığı G20'nin dönem başkanlığını Güney Afrika üstleniyor. G20 Liderler Zirvesi, yarın Johannesburg'da başlayacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.





Yarın başlayacak G20 zirvesi öncesi gözler, Türkiye'nin üye ülkelerle ticaretine çevrildi.









İHRACAT 5 YILDA YÜZDE 46,2 ARTTI





Türkiye, G20'ye üye 18 ülkeye 2020'de 68 milyar 789 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdi. Söz konusu ihracat, 2021'de 86 milyar 780 milyon doları bulurken, 2022'de 97 milyar 322 milyon dolar, 2023'te de 97 milyar 250 milyon dolar oldu.





Türkiye'nin G20'ye üye ülkelere ihracatı geçen yıl 100 milyar 570 milyon doları buldu.





Böylece Türkiye'nin bu ülkelere ihracatı 2020-2024 döneminde yüzde 46,2 artış gösterdi ve 100 milyar doları aştı.





Bu yılın 9 ayında da söz konusu 18 ülkeye 75 milyar 607 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirildi.





EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA EN AZ ARJANTİN'E





Türkiye'nin ihracatı söz konusu dönemde 18 üye ülkenin 17'sine artarken, Güney Kore'ye azaldı.





Almanya'ya 2020'de 15 milyar 979 milyon dolarlık ürün gönderilirken, geçen yıl bu tutar yaklaşık yüzde 27,9 artışla 20 milyar 431 milyon dolara çıktı.





Türkiye ABD'ye 2020'de 10 milyar 183 milyon dolar, 2024'te 16 milyar 351 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeye söz konusu dönemde ihracat artışı yüzde 60,6'yı buldu.





Türkiye'nin geçen yıl G20 ülkeleri arasında en çok ihracat gerçekleştirdiği üçüncü ülke ise Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye 2020'de 11 milyar 236 milyon dolar, geçen yıl ise yüzde 36,1 artışla 15 milyar 289 milyon dolarlık ürün gönderildi.





G20 içinde geçen yıl Türkiye'nin en az ihracat yaptığı ülkeler ise 165 milyon dolarla Arjantin, 386 milyon dolarla Endonezya ve 653 milyon dolarla Güney Afrika oldu.



