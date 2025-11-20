IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi: Büyümede gelişmiş ülkelere fark atacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), G20 ekonomilerine dair hazırladığı kapsamlı değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, küresel ekonominin orta vadeli büyüme görünümünün, 2009 yılında yaşanan büyük küresel finans krizinden bu yana en düşük seviyeye gerilediği vurgulandı.





Küresel büyümeyi baskılayan 4 temel risk

Fon yetkilileri, büyüme rakamlarındaki bu zayıflamanın nedenlerini dört ana başlıkta topladı:





Korumacılık politikalarının artması,





Küresel politika belirsizlikleri,





Kamu maliyesindeki bozulmalar,





Birçok gelişmiş ekonomide hızla yaşlanan nüfusun yarattığı baskı.





G20'ye sunulan rapora göre, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin 2030 yılındaki büyüme ortalamasının yalnızca yüzde 2,9 seviyesinde kalması bekleniyor. Aşırı tasarruf-bakiye dengesizlikleri, bütçe üzerindeki baskılar ve jeopolitik kırılganlıklar, küresel görünümü zayıflatan diğer etkenler olarak sıralandı.





Zirvede dikkat çeken eksiklik

Tüm bu ekonomik risklerin gölgesinde G20 liderleri, 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da bir araya gelecek. Ancak zirve öncesinde ABD, Çin ve diğer bazı büyük ülke liderlerinin toplantıya katılmayacak olması, organizasyonun dikkat çeken notları arasında yer alıyor.





Türkiye, gelişmiş ülkelerden pozitif ayrışacak

IMF’nin projeksiyonları, G20 grubu içerisinde "gelişmiş" ve "gelişmekte olan" ekonomiler arasında belirgin bir makas değişikliğine işaret ediyor.





Rapor verilerine göre; ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş G20 ülkelerinin 2030 yılında sadece yüzde 1,4 büyümesi öngörülüyor.





Buna karşılık Türkiye, Hindistan, Çin, Brezilya, Endonezya ve Suudi Arabistan gibi gelişmekte olan ekonomilerin, yüzde 3,9 ile çok daha güçlü bir büyüme ivmesi yakalayacağı tahmin ediliyor.





Tansiyon orta vadede yüksek alacak

IMF, grubun toplam ekonomik çıktısının 2025 yılında yüzde 3,2; 2026 yılında ise yüzde 3 seviyesine gerilemesini bekliyor. Bu düşüş eğilimi, küresel ekonomi üzerindeki tansiyonun orta vadede de yüksek kalacağının sinyali olarak yorumlanıyor.



